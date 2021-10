Otec chirurgie štítnej žľazy, profesor Michal Pichanič, oslávil 90 rokov: Priekopník v bielom plášti

Krásne jubileum! Profesor Michal Pichanič, zakladateľ chirurgie štítnej žľazy a významná osobnosť slovenskej otorinolaryngológie, ktorý pochádza z Nižnej Pisanej (okr. Svidník), oslávil v septembri úctyhodných 90 rokov.

Na konferencii, organizovanej na jeho počesť, získal profesor za svoje zásluhy, rozvoj a prezentáciu zlatú medailu. Rád si zaspomínal na svoje začiatky a úspešnú kariéru v šačianskej nemocnici v Košiciach, kde odslúžil svoje posledné roky a teraz si užíva zaslúžený dôchodok.

Pokorný človek a dlhoročný medicínsky odborník žiaril šťastím. „Ďakujem všetkým, bratislavskej lekárskej elite, ktorá sem prišla ako tri betlehemské hviezdy,“ uviedol laureát, ktorý poukázal na prítomnosť vzácnych kolegov Juraja Klačanského, Milana Profanta a Pavla Doležala. „Pán profesor, ktorý bol mojím vzorom počas kariéry, je určite považovaný za otca chirurgie štítnej žľazy. V raných začiatkoch sa vykonalo len okolo 40 operácií ročne, posledných 15 rokov ich vykonávame ročne vyše 200. Za 18 rokov to bolo aj 3 300 operácií štítnej žľazy,“ hrdo priblížil primár ORL v šačianskej nemocnici Ivan Veme.

S červeným diplomom

Samotný oslávenec na konferencii spomenul históriu svojho osobného života, ktorá, podľa neho, nebola ničím výnimočná, no ani ľahká. Zároveň sa profesor Michal Pichanič poďakoval najmä svojej nedávno zosnulej manželke Eve, ktorú považoval za hnaciu silu vo svojom živote. „Obdobie môjho detstva a stredoškolského štúdia bolo spojené s každodennou a únavnou prácou v poľnohospodárstve. Najkrajšou etapou môjho mládežníckeho života bolo až vysokoškolské štúdium na lekárskej fakulte v Košiciach. Po celú dobu som bol výborným študentom a končil som s červeným diplomom,“ priblížil profesor.

Vtedajšie požiadavky na štúdium boli podľa neho omnoho náročnejšie ako dnes. Na otázku, prečo sa vlastne stal lekárom, odpovedal: „Chcel som hneď po maturite robiť niečo konkrétne. Nebol som nijako technicky zameraný, tak som sa do medicíny pustil naplno. Keď za mnou prišiel pacient s ťažkosťami, vypočul som ho a spravil všetko pre to, aby som mu pomohol, a keď nie to, tak aspoň odporučil odborníka. Vždy som bol ľuďom nápomocný a robil len dobro. To vás povznáša,“ prezradil svoju životnú filozofiu profesor Pichanič, ktorý pochádza z malej dedinky vo Svidníckom okrese. Najradšej relaxuje vo svojej záhradke a s obľubou chodí na prechádzky a túry do prírody.