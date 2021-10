Užialená dcéra zosnulej trénerky Marty († 53) prehovorila: Čo bude so siedmimi koníkmi?

Jej blízki na ňu ni­kdy nezabudnú. Obľúbená trénerka koní Marta († 53) prišla o život počas nešťastnej búračky na Pezinskej Babe.

Jej auto sa za záhadných okolností zrazilo s nákladným autom a aj napriek rýchlemu zásahu záchranárov ju už, žiaľ, nebolo možné zachrániť. Po obetavej žene, ktorá milovala kone a pomáhala viacerým jazdcom, zostali okrem užialených známych z areálu Rozálka aj dve dcéry. Jedna z nich Novému Času porozprávala, ako si na milovanú mamu bude spomínať.

Dcéra zosnulej trénerky Kika Novému Času prezradila, že nikto zatiaľ s istotou nevie povedať, čo sa v osudný deň stalo. „Išla asi domov, ale odkiaľ išla, to nevieme. Bolo to v čase obeda, takže ťažko povedať. Bolo to tragické a neuveriteľné. Policajti nám oznámili, že pravdepodobne ide o šmyk, ale všetko je v štádiu vyšetrovania,“ hovorí so stiahnutým hrdlom.

Špičková trénerka Marta († 53) začínala ako dvanásťročná jazdiť v Pezinku na starom družstve a pomáhala jazdcom ako Boris Boor, Vojto Vida či Juraj Hanulay st..Od tej doby sa to s ňou „vlieklo“ pri koňoch. „Aj keď prešli do začínajúceho areálu Rozálka, ktorý sa budoval od základov, tak tam bola celý život,“ spomína Kika.

Podľa dcéry to bolo jej životné poslanie, aj keď mala inú prácu. Vyše 15 rokov pracovala napríklad aj v banke, naposledy ako poštárka, ale celý život bol spätý s koníkmi a s výchovou jazdcov. Ako druhá mama Kika spomína, že so sestrou odmalička trávili čas pri koňoch a venujú sa im naďalej. „Ja som chodila tiež po súťažiach, ale ako sa mi narodili deti, tak sa venujem hlavne im,“ vraví mama dvoch synov.

Marte patrilo 7 koní a jazdecká škola JK Alberi bude aj po jej smrti naďalej fungovať. Jej starší zverenci si chcú spraviť trénerské skúšky, aby sa zachovala jej pamiatka a to, prečo celý život žila. „Niektoré koníky si necháme my so sestrou, či na športovú kariéru a podobne. Najstaršieho koníka si chce kúpiť jedno dievčatko a postarať sa oň,“ vysvetľuje. Marta bola podľa dcéry dobrosrdečná, láskavá a každému chcela pomôcť.

Ak videla, že dieťa, ktoré trénuje, je schopnejšie, tak mu zapožičala na súťaž koníka. „Ona nemala len dve dcéry, ale mala asi pätnásť detí. Venovala sa im naplno a pomáhala aj rodičom, keď mali deti problémy. Bola až taký psychológ a veľa detí ju nazýva, že je ich druhá mama,“ dodáva.