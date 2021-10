Legenda Peter Polák dokončil 45. Medzinárodný maratón mieru: Úctyhodné, koľko kilometrov nabehal

Parádny výkon! Košický maratónec a milovník behu Peter Polák (72) v nedeľu 3. októbra dokončil svoj rekordný 45. Medzinárodný maratón mieru v Košiciach (MMM).

Ako jeden z najstarších účastníkov 98. ročníka dokázal odbehnúť 42 kilometrov za 4 hodiny a 45 minút. Napriek fantastickej kondičke už aj on pocítil, že rekordy vo svojom veku zrejme lámať nebude. Počtom nabehaných kilometrov sa mu však môže rovnať iba málokto. Podľa štatistík zabehol 386 500 kilometrov a do 3 rokov chce pokoriť magickú métu 400-tisíc.

Za maratónske úspechy a výbornú kondičku vďačí Peter zrejme najviac bývalému futbalovému trénerovi. „Pohádal som sa s trénerom, on sa čudoval, ako kopem do lopty. Ja som sa urazil a prestal som športovať. Po 2-3 mesiacoch doma ma však už svrbeli nohy a v septembri 1971 som sa prihlásil na atletiku,“ prezradil s tým, že mal veľké ambície dostať sa medzi najlepších a zapísať sa do atletických tabuliek.

To sa mu spočiatku veľmi nedarilo. „Po vyše 1,5 roku trénovania som 25 km preteky zabehol za hodinu a 34 minút, za čo som dostal vázičku v hodnote 3 korún. Moja svokra sa z toho tak tešila, že ju ukazovala všetkým susedom. To ma nakoplo,“ spomenul s úsmevom. Prvý maratón zabehol ako 25-ročný a v cieli bol za necelé 3 hodiny.

„Myslel som si, že zomriem a povedal som si, že maratón už nikdy nepôjdem,“ povedal si vtedy. Netrvalo dlho a kvalifikoval sa na MMM. Mal 28 rokov a zrazu sa ocitol medzi československou bežeckou elitou. „Do 40-ky som mal priemerný čas na maratónoch 2:34 hod. Potom som sa dal aj na ultradlhé trasy,“ dodal s tým, že doteraz sa mu podarilo zabehnúť 207 maratónov.

Minimálne úctyhodný je aj jeho počet nabehaných kilometrov. „Nabehal som 386 500 kilometrov. Ak všetko pôjde dobre a zdravie dovolí, do roku 2024 by som chcel pokoriť hranicu 400-tisíc,“ uzavrel s tým, že zamlada trénoval, keď behával do roboty, namiesto toho, aby chodil autobusom. Jeho sen je zabehnúť 50 MMM.