Výjazdová služba Bratislavského kraja vyráža do obcí: Drobu reakcie miestnych potešili

Výjazdová služba Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) pokračuje v očkovaní obyvateľov obcí v kraji vakcínou proti ochoreniu COVID-19.

„Po zaočkovaní stoviek imobilných obyvateľov kraja a klientov zariadení sociálnych služieb sme sa naplno pustili do výjazdového očkovania. Máme za sebou návštevu piatich obcí - Tomášov, Nová Dedinka, Most pri Bratislave, Vysoká pri Morave, Zohor," uviedol na sociálnej sieti predseda BSK Juraj Droba a dodal, že všade, kam prišli, bol o očkovanie veľký záujem, preto budú pokračovať.

„COVID-19 je ochorenie, na ktoré sa zomiera a tretia vlna naberá na sile. Ak aj nie ste s očkovaním úplne stotožnení, je to najlepšia možnosť, akú máme," poznamenal Droba s tým, že teraz je to jednoduchšie, ako kedykoľvek predtým. „V Bratislave nájdete niekoľko miest, kam sa dá prísť bez registrácie a my za vami chodíme priamo do obcí," doplnil so žiadosťou, aby sa ľudia dali zaočkovať.