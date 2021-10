Čaputová vyslala Ficovi jasný odkaz: Vyhrážky na mňa nefungujú

Napätý vzťah medzi prezidentkou Zuzanou Čaputovou (48) a predsedom Smeru Robertom Ficom (57) sa vyostruje.

Hlava štátu sa s ním tento týždeň stretla po tom, čo Fico hovorí o deštrukcii právneho štátu. V prípade, že Fico myslel plánované protesty ľudí ako vyhrážky, tak to na prezidentku nefunguje, ale skôr ju to mobilizuje. Čaputová to uviedla v O 5 minút 12. Fico, ktorý sa s ňou stretol, jej povedal, že jeho strana plánuje v októbri a novembri zorganizovať protestné zhromaždenia.

O schôdzke s Petrom Pellegrinim (Hlas-SD) povedala, že mali konštruktívnu debatu aj o referende. Podľa prezidentky Fico v otázke referenda dlhodobo hovorí veci, ktoré „nemajú s pravdou nič spoločné“. Ide napríklad „o zmarenie“ referenda o predčasných voľbách. „Ja som tú otázku nepísala,“ uviedla Čaputová. Upozornila, že „takto položená otázka s takýmito dôsledkami“ v minulosti nebola.