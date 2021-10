Z Lukáša z Trenčína sa cez pandémiu stal lovec pamiatok: Za rok navštívil 195 hradov!

Nezastaví sa pred ničím! Lukáš (33) z Trenčína je otec dvoch malých deti, ktorý pracuje vo Viedni ako rozvozca jedla v reštaurácii.

Keďže sa počas opatrení minulý rok nevedel dostať domov, hľadal si program na voľný čas. Učarovali mu hrady, z čoho sa stala taká vášeň, že založil skupinu, ktorá má dnes 33-tisíc členov. Všetko odštartovala v Lukášovom prípade pandémia a opatrenia, ktoré prijímali nielen Slovensko, ale aj okolité krajiny. Sympatický Trenčan, ktorý pracoval vo Viedni, sa zrazu nevedel dostať domov k rodine.

„Robím v jednej reštaurácii rozvoz jedla. Keď­že bola minulý rok situácia, aká bola, nevedel som ísť istý čas domov. A tak bolo veľa času. Naplánoval som si výlety na nejaké hrady,“ s úsmevom spomína sympatický Lukáš na začiatky. Z výletov sa zrodila obrovská vášeň. „Jednoducho ma to chytilo, neviem prestať. Už to nie je len o tom ísť sa niekde pozrieť, keď mám voľno. Chodím aj s rodinou, pridávajú sa ďalší,“ pokračuje v rozprávaní.

Spojil tisíce ľudí

Za niečo vyše roka prešiel neuveriteľných viac ako 195 hradov na Slovensku, Česku a v Rakúsku. V októbri minulého roka založil na sociálnej sieti skupinu, do ktorej sa pridávali ďalší nadšenci a ktorá má dnes cez 33-tisíc členov. „Robíme dokonca stretnutia, povzbudzujeme sa, je to o tom, že si dávame tipy, inšpirujeme sa. Je veľa aj takých miest, kde už prakticky nič nie je, alebo len pár kameňov. Ale kedysi to boli zaujímavé miesta, je škoda na ne zabudnúť,“ hovorí sympatický otec dvoch detí s tým, že sa snaží ľuďom ukázať menej známe hrady, o ktorých doteraz ešte nepočuli.

Lovec hradov

Dôležitou súčasťou návštev historických pamiatok je, samozrejme, aj pohyb, k mnohým z nich treba vyšliapať. Každý detail z ciest je zaznamenaný na jeho webovej stránke Lovechradov.sk. „Všetko je tam. Fotografie, súradnice, opis, podľa toho môže nájsť každý, čo chce a ako sa tam dostane,“ približuje mapovanie svojich trás.

Neuveriteľné je, že všetko má v hlave, na nič nezabudne a aj najmenšiu podrobnosť hneď vysype z rukáva. „O hradoch, ktoré som prešiel, viem povedať aj o polnoci, keď ma zobudia. Cestu, ako sa tam dostane človek a čo tam nájde,“ so smiechom priznáva mladý muž, ktorý si svojím prístupom k histórii získal obrovské množstvo fanúšikov a priaznivcov.