Mesto Košice sa zaujíma o názor svojich obyvateľov: Takto môžu pomôcť vylepšiť dopravu

Vyplnením dotazníka môže verejnosť vylepšiť dopravu v meste. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo pred piatimi rokmi Stratégiu rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice.

V súčasnosti prebieha čiastočná aktualizácia tohto dokumentu, ktorý definuje potreby mesta v oblasti dopravnej infraštruktúry. Ako informuje radnica na svojej webstránke, vedenie mesta v spolupráci so spracovateľmi aktualizácie stratégie pripravilo pre verejnosť dotazník. Spracované výsledky budú využité na doplnenie analýzy súčasného stavu konkrétnych oblastí dopravy. Okrem toho pomôžu mestu aj pri aktualizovaní návrhov v tejto stratégii.

"Otázky sa týkajú všetkých druhov dopravy, ktorú Košičania každodenne využívajú a občas na ňu aj šomrú. Spracovatelia aktualizácie dopravnej stratégie sa pýtajú napríklad aj na to, aká by bola motivácia na častejšie využívanie bicykla alebo čo by pomohlo tomu, aby viac používali verejnú dopravu," uvádza mesto.

Medzi otázkami je aj to, aké sú z pohľadu obyvateľov najkritickejšie miesta pre cyklistov alebo chodcov v meste. V dotazníku sa zisťuje i ochota verejnosti využívať prostriedky zdieľanej mobility, ako sú kolobežky, bicykle, skútre a podobne, keď boli prepojené s verejnou hromadnou dopravou.

Bližšie informácie, ako aj odkaz na dotazník nájdu záujemcovia na webstránke mesta www.kosice.sk.