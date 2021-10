V Bratislave sa po 40 rokoch mení číslovanie trolejbusov: Ako to bude po novom!

Zvykajte si na nové čísla liniek! Dopravný podnik Bratislava (DPB) v týchto dňoch pripravuje zjednotenie číselných radov mestskej hromadnej dopravy (MHD), čím sa jasne odlíši od tej prímestskej.

Zmena nastane až 1. novembra 2021, keď si cestujúci po novom už nebudú musieť pamätať dve rôzne čísla pri denných a nočných linkách, jazdiacich rovnakým smerom. A to nie je všetko!

Dopravný podnik Bratislava pripravuje veľké novinky! Azda najväčšou bude nákup nových hybridných trolejbusov, ktoré nasadia na viaceré dnešné autobusové linky a transformuje ich na trolejbusové. Rozdiel medzi trolejbusovou a autobusovou dopravou sa totiž vďaka hybridným vozidlám stiera, a preto už nebude viac potrebné ich rozlíšenie prostredníctvom číselných radov. Už teraz je štvrtina trolejbusových liniek označovaná v „autobusovom“ číselnom rade – ide o linky 33, N44, N47 a N72.

Od novembra k nim pribudnú aj zvyšné trolejbusové linky a označovanie tak bude jednotné. Nové čísla trolejbusov budú reflektovať tzv. systém oblastného označovania liniek, ktorý bol zavedený ešte v rámci zmien MHD v 90. rokoch. V ňom má každá časť Bratislavy a regiónu pridelené číslo. Napríklad Devín či Devínska Nová Ves sú označené číslom 2, takže ich obsluhujú linky, ktorých čísla sa začínajú alebo končia číslicou 2 (20, 21, 23, 25, 26, 29, 92).

Rýchlejšie rozpoznanie linky

Dvojciferné čísla na LED displejoch informačných tabúľ na spojoch a zastávkach tak budú čitateľnejšie z väčšej vzdialenosti. „Nové prehľadné číslovanie liniek prispeje k rozvoju trolejbusovej dopravy, keď čoskoro vymeníme autobusy za trolejbusy, ale čísla liniek už meniť nebudeme,“ prezradil Martin Rybanský, predseda predstavenstva DPB. Napríklad číselný rad 201 - 212 tak prenechajú regionálnym linkám, pretože v integrovanej doprave pribudnú už v polovici novembra nové spoje do Záhoria, ktoré budú používať niektoré z uvoľnených čísiel. Kým si cestujúci na nové označenie trolejbusov zvyknú, DPB stanovil polročné prechodné obdobie, v rámci ktorého budú trolejbusové linky označené v cestovných poriadkoch a za predným sklom vozidiel duálne, takže sa použije staré a nové číslo linky.

Prečíslovanie za 3 500 eur

Podľa hovorcu DPB Martina Chlebovca bolo zjednotenie číselného radu trolejbusových liniek dlhodobo odkladané. DPB s touto zmenou na jeseň počítal a v návrhu rozpočtu vyčlenil náležité zdroje. „Tie možno odhadnúť na 3 500 eur. Suma zahŕňa tlač informačných materiálov, cestovných poriadkov, schém, ale aj informačnú kampaň, ktorú dopravný podnik spustí v dohľadnej dobe. Zmeny číslovania navyše DPB zosúladil aj s ostatnými zmenami v MHD, ktoré vykonáva pravidelne (šesťkrát do roka), čím reaguje na potreby cestujúcich a zmeny v doprave. Aj vďaka tomu sa podarilo značnú časť nákladov minimalizovať. Podotýkame, že realizácia návrhov všetkých informačných materiálov vzniká interne v kapacitách DPB,“ vysvetlil.

Ako vnímate zmeny trolejbusov?

Barbora (16), študentka, Nová Dedinka (okr. Senec)

- Mne osobne zmena neprekáža. Myslím si, že horšie to bude pre starších ľudí, keď sa budú chcieť zorientovať a možno občas zablúdia. Myslím, že pre nás študentov to bude v pohode, naučíme sa to a po čase to budeme vnímať lepšie.

Daniela (17), študentka, Nová Dedinka (okr. Senec)

- Ja s tým veľmi nesúhlasím, lebo takto som si to zapamätala a ja sa neviem tak rýchlo zorientovať.