Prečo je Bratislava stále oranžová?! Primátor Vallo sľuboval zlepšenie o dve fázy, všetko je inak

Žolíky zatiaľ nefungujú! Hoci primátor Bratislavy Matúš Vallo už na začiatku minulého týždňa radostne oznamoval, že Bratislava sa vďaka vysokej zaočkovanosti seniorov bude posúvať vo farbe COVID automatu o dve fázy, po štvrtku to na veľké zmeny nevyzerá.

Hlavné mesto je v oranžovej fáze napriek tomu, že by vďaka dvom „žolíkom“, predstavujúcim vysokú mieru zaočkovanosti, malo byť zelené. Podľa hygienikov za to môže zhoršujúca sa situácia v okolitých okresoch a s tým spojená vysoká mobilita ľudí prichádzajúcich do Bratislavy.

Podľa kritérií COVID automatu bola Bratislava tento týždeň v oranžovej fáze, od pondelka však mala prejsť do červenej fázy. Vďaka vyše 75-percentnej zaočkovanosti ľudí nad 50 rokov však ostane oranžová, zníži sa teda o jeden stupeň. Primátor Vallo však už minulý týždeň sľuboval posun o dva stupne, teda do zelenej fázy. „Predpokladáme, že zníženie o 2 stupne nadobudne účinnosť od 4. októbra, po najbližšom uznesení vlády,“ napísal vtedy primátor na sociálnej sieti.

Štvrtková tlačová konferencia ministerstva zdravotníctva však Valla vyviedla z omylu. Matej Mišík z Inštitútu zdravotných analýz oznámil, že Bratislava ostane aj budúci týždeň oranžová. Vysvetľujú to tým, že epidemiologická situácia v hlavnom meste má zreteľne zhoršujúcu sa tendenciu. „Tiež sme brali do úvahy veľmi úzke funkčné prepojenie so susednými oranžovými okresmi (Malacky, Pezinok a Senec), vysokú dynamiku pohybu obyvateľstva medzi jednotlivými okresmi Bratislavského kraja, vysokú spoločenskú aktivitu v podmienkach hlavného mesta a tiež aj veľmi vysoký počet školských zariadení v hlavnom meste,“ vysvetľuje Katarína Nosálová, hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave.

Nesprávny parameter?

Analytik z iniciatívy Dáta bez pátosu Ivan Bošňák rozhodnutiu hygienikov rozumie. Podľa neho čaká Bratislavu v najbližších týždňoch postupné zhoršovanie situácie a fialovej či dokonca čiernej farbe sa vyhne iba vďaka žolíkom za vysokú zaočkovanosť. „Aj keby bola Bratislava budúci týždeň zelená, ďalší týždeň by sa vrátila do oranžovej. Bolo by asi divné, keby bola Skalica čierna, Senica fialová, Malacky červené a Bratislava zelená,“ vysvetľuje Bošňák. Bolo by však podľa neho namieste zamyslieť sa nad tým, či by práve počet pozitívnych PCR a antigénových testov mal byť v súčasnosti „jazýčkom na váhach“ pri posudzovaní farieb COVID automatu.