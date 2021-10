Bývalý hokejista Ladislav Nagy sa konečne zbavil barabizne: Čo bude so strašidelnou ruinou?!

Strašidelný objekt zmenil majiteľa. Roky chátrajúca bývalá ozdravovňa v Krompachoch už nepatrí bývalému hokejovému majstrovi sveta Ladislavovi Nagyovi.

Kameň zo srdca nepadol len samotnému hokejistovi, ale aj samospráve, pretože opustená stavba iba lákala bezdomovcov. Nový vlastník by tu chcel postaviť byty.

Na streche bývalej, v minulosti veľmi vyhľadávanej ozdravovne, ešte prednedávnom patriacej bývalému hokejovému majstrovi sveta Ladislavovi Nagyovi, rastú stromy, budova nemá okná a celá sa prepadáva. Novým vlastníkom sa stala firma Priority SK, ktorá vznikla len pred rokom. Novému Času sa však nepodarilo získať stanovisko ani od jedného z jej konateľov.

Plány s týmto objektom mal aj hokejista Ladislav Nagy, ktorý ho núkal mestu za pôvodnú kúpnu sumu, ale napokon to vyriešil inak. „Chcel som to predať už skôr, vyšlo to až pred vyše rokom. Objavili sa ľudia, ktorí mali záujem, ale neviem, aké majú zámery,“ povedal bývalý hokejový majster sveta z roku 2002.

Primátorka Krompách Iveta Rušinová netajila, že objekt bol v hroznom stave. „Pomaly sa do toho púšťa nový vlastník. Boli za mnou spolu s projektantami, pričom sa pripravuje projekt na výstavbu bytových domov a samotná niekdajšia ozdravovňa by sa mala riešiť ako polyfunkčný objekt.“ Rušinová sa potešila už vtedy, keď túto ruinu kúpil hokejista Nagy ešte ako hráč NHL.

„Myslela som si, že sa to zrekultivuje a opraví. Žiaľ, roky to stálo. Pamätám si, že sa o tieto budovy svojho času okolo roku 1999 bili rôzne skupiny, ktoré to chceli sprivatizovať. Pritom to bola vtedy ešte funkčná stavba! Rokmi sa z toho stala ruina, ktorú aj podpálili,“ dodala primátorka. Novému Času sa ani s novými štatutármi nepodarilo spojiť, ale miestni zaregistrovali, že sa tu už brigádovalo. Či po upratovaní areálu s vedľa rovnako chradnúcim kúpaliskom Snežienka nastane aj vytúžená premena na stavenisko a nové bytové domy, to ukáže čas.

Objekt kúpil za 3 milóny korún

Schátraný objekt pôvodne slúžil ako ozdravovňa na liečbu podvyživených detí, neskôr na doliečovanie malých pacientov s rôznymi diagnózami. Na tieto účely sa využíval približne do roku 2001, postupne sa počet pacientov znižoval, až došlo k jeho uzavretiu. Najprv prešiel pod správu tunajšej nemocnice, začiatkom roku 2004 pod správu mesta Krompachy, ktoré rozhodlo o odpredaji. Znalec stanovil cenu areálu na vtedajšie dva milióny korún, pričom v roku 2008 ju za tri milióny (99 351 €) korún kúpil Ladislav Nagy. Objekt však naďalej len chátral.