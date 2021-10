Zvrat! Policajti NAKA sú po 2 týždňoch na slobode: Mikulec žiada od Kollára ospravedlnenie

Obvinení, ale na slobode! Krajský súd v Bratislave po dvoch týždňoch prepustil štyroch vyšetrovateľov NAKA a dočasného šéfa inšpekcie Petra Scholza z väzby.

Tam sa dostali po tom, čo sa rozhorela vojna medzi silovými zložkami a mali sa dopúšťať manipulácie dôkazov. Senát pod vedením Magdalény Blažovej teraz povedal, že trestné stíhanie je neopodstatnené a väzbu tak ani neposudzoval.

Rozhodnutie prišlo po tom, čo zadržanie elitných vyšetrovateľov NAKA rozprúdilo obrovské vášne aj na politickej scéne. Zatiaľ čo viacerí toto stíhanie zo strany inšpekcie Policajného zboru považovali za účelové, opozícia hovorila o dôkaze manipulácie výpovedí svedkov v niektorých kauzách. Obvinenie sa týkalo toho, že v NAKA sa pripravovali na stíhanie policajtov z inšpekcie, pretože sa obávali, že zmaria vyšetrovanie veľkých káuz. Skôr ako ich obvinili, stihla inšpekcia štvoricu zatknúť. Krajský súd v Bratislave však nariadil prepustiť príslušníkov NAKA spolu s Mikulcovým šéfom inšpekcie z väzby.

„Krajský súd v Bratislave prepustil všetkých piatich obvinených z väzby na slobodu, pretože ich trestné stíhanie je neopodstatnené,“ povedal hovorca súdu Pavol Adamčiak. Vyšetrovatelia, ktorí riešili najzávažnejšie korupčné kauzy, pochádzajúce z čias predchádzajúcej vládnej garnitúry Smeru, strávili za mrežami dva týždne. Bolo to na základe rozhodnutia Okresného súdu Bratislava III a sudcu Juraja Kapinaja. Obhajoba obvinených hovorila o chybách, ktoré sudca nevzal do úvahy. Najbližšie bude dôležité, ako sa prokuratúra postaví k samotnému obvineniu. Môže ho zrušiť, alebo v ňom pokračovať. „Rozhodnutie Krajského súdu Bratislava rešpektujeme. Po oboznámení sa s písomnými dôvodmi rozhodnutia bude stanovený ďalší procesný postup vo veci,“ povedal hovorca Dalibor Skladan.

Spor v koalícii

Najznámejším vyšetrovateľom sa stal Ján Čurilla, no medzi štvoricou boli aj Pavol Ďurka, Milan Sabota a Štefan Mašin. „Nevidím dôvod, aby som ďalej nevyšetroval. Prepáčte, idem na stanicu,“ reagoval po svojom prepustení Ďurka. „Bude sa to ďalej vyšetrovať a budeme bojovať za to, aby sme boli očistení. Nič mi nebráni v tom, aby som pokračoval ako policajt,“ povedal Mašin. Za nich sa postavil aj minister vnútra Roman Mikulec či policajný prezident Štefan Hamran, ktorí ich opisovali ako čestných policajtov.