Extrémne zdraženie elektriny a plynu: Ako politici pomôžu Slovákom s energiami? 3 scenáre

Za energie budeme platiť viac! Kvôli stúpajúcim cenám plynu či elektriny na zahraničných burzách sa musíme pripraviť na to, že v budúcom roku siahneme hlbšie do vrecka.

Za zvyšovaním spotrebiteľských cien sú práve energie, ktorých ceny stúpli v septembri o 17,4 %, pričom v auguste bol nárast zaznamenaný na úrovni 15,4 %. Minister hospodárstva Richard Sulík ubezpečoval o tom, že plynu máme na Slovensku dostatok. „Na Slovensku sa fyzicky nachádza také množstvo plynu, ktoré by stačilo na 100 dní priemernej zimy, avšak zároveň treba dodať, že deň čo deň ten plyn prichádza,“ uviedol. Momentálne sa ukončilo obdobie 12 mesiacov, podľa ktorého by sa mali ceny energií počítať na najbližší rok. Odhady dodávateľov tvrdia, že zdražovať sa bude na úrovni 15 % až 18 %.

„Zažívame enormný nárast trhových cien energií na európskych burzách. Za posledný rok vzrástla cena elektriny na pražskej burze takmer 3-násobne a cena zemného plynu na rakúskej burze 4-násobne,“ uviedol pre Nový Čas analytik portálu energieprevas.sk Jozef Badida. Ceny by podľa neho mohol regulovať Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. „Čo sa týka navýšenia cien elektriny a plynu pre slovenské domácnosti na rok 2022, ÚRSO verejnosti otvorene komunikuje, že extrémne zdraženie elektriny a plynu ako komodít na liberalizovaných svetových trhoch, ktoré ÚRSO nijako nedokáže ovplyvniť, bude mať vplyv na určenie maximálnych cien elektriny a plynu na rok 2022,“ informoval hovorca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Radoslav Igaz.

Koalícia aj opozícia sa začali predháňať v návrhoch, ako odľahčiť domácnosti či firmy od vysokých poplatkov. „Pokiaľ by sa ukázalo, že v niektorých prípadoch dochádza k výraznejšiemu nárastu, máme dostatok nástrojov na to, aby sme vedeli zasiahnuť na regulovanej časti aj v prípade rôznych iných kompenzácií,“ priblížil tajomník Galek.

3 scenáre, ako môžu pomôcť

1. - Priame peniaze domácnostiam

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) v diskusnej relácii Na hrane v TV JOJ uviedol, že vláda má momentálne viac možností. Prvou možnosťou by bolo zavedenie špeciálnej tarify pre tých, ktorí budú navyšovaním cien najviac postihnutí. Druhou by bolo vyplácanie vratiek za energie a tretia možnosť, ktorá je momentálne najmenej priateľská, je odklad zálohových platieb za energie. „Ak by sa niekomu stalo, že príde o prácu a má finančné problémy, mohol by si odložiť splátky podobne ako pri úveroch,“ uviedol Krajniak. Ministerstvo hospodárstva preto vytvorilo pracovnú skupinu, ktorá diskutuje až o 13 možných riešeniach.

V piatok minister Richard Sulík predstavil nástroje pre reguláciu poplatkov. V praxi to znamená, že chcú zaviesť osobitne zníženú cenu energií pre chudobnejšie domácnosti. Zároveň potvrdil, že sa má znižovať tarifa za prevádzku systému. O koľko, jasné nie je. Boris Kollár chce návrh na kompenzácie firmám predložiť na koaličnú radu.

2. - Miliarda z fondov

Vláda má k dispozícii aj 800 miliónov eur, ktoré by vedela použiť pre reguláciu cien. Podľa Denníka N je celkovo 600 mil. eur v Environmentálnom fonde, ktorý pozostáva z poplatkov podnikov za emisné povolenky. Finančné rezervy má vláda aj z toho, že po zdražení elektriny nemusí platiť slnečným a bioplynovým elektrárňam doplatky. „Tým, že sa zvýši cena elektriny neúmerne, fabrika prestáva byť rentabilná a prechádza do straty,“ povedal Kollár. Potrebné je podľa neho to, aby financie, ktoré priemysel do Environfondu dá, štát do priemyslu vrátil späť. „My, teda Ministerstvo hospodárstva SR a aj strana SaS, plne podporujeme to, aby sa značná časť peňazí z Environmentálneho fondu vrátila späť do priemyslu,“ skonštatoval Sulík.

3. - Opozícia spomína bankový odvod

Bývalý minister práce Ján Richter (Smer-SD) vníma kroky terajšej vlády za nedostatočné. „Vláda robí veľmi málo,“ povedal. Smer chce peniaze nájsť cez bankový odvod. „Peniaze treba brať tam, kde sú, a nie tam, kde nie sú,“ skonštatoval Fico. Takýmto spôsobom chce nájsť zdroje na kompenzáciu nárastu cien elektriny, plynu a tepla. „Hneď môže mať vláda k dispozícii v roku 2022 300 miliónov eur, ktoré môže okamžite použiť na to, aby sme kompenzovali ľudí, ktorí budú od januára zaťažení enormným nárastom energií,“ tvrdí Fico. Podľa jeho bývalého straníckeho kolegu Petra Pellegriniho by ceny mohol udržať aj SPP. „Áno, SPP by možno nedosiahol zisk, ale je to náš štátny podnik a načo by sme mali zarábať na ľuďoch, keď štát vie nulový zisk alebo miernu stratu absorbovať,“ uzavrel Pellegrini. Ďalší návrh je o dočasnom znížení DPH na energie.