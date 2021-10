Slovák sa zapísal do Guinnessovej knihy rekordov trikrát: Štefan Gašparín († 78) urobil motorčekmi dieru do sveta

Vynálezca, akému u nás nebolo páru! Meno rodáka z Nového Mesta nad Váhom Štefana Gašparína († 78) zrejme väčšine Slovákov nič nehovorí.

Napriek tomu sa tento elektroinžinier ako jeden z mála dokázal niekoľkokrát zapísať do Guinnessovej knihy rekordov. Čím boli jeho minimotorčeky poháňané plynom také výnimočné?

Modely a minimotorčeky boli pre Štefana Gašparína († 78) jeho vášňou, z ktorej sa stalo aj živobytie. Mnohým Slovákom je jeho meno pomerne neznáme, napriek tomu je jeden z mála, ktorému sa naozaj podarilo urobiť dieru do sveta. Hoci nás v roku 2015 opustil, podľa jeho sestry Marty by nemal upadnúť do zabudnutia.

„Odmalička bol otvorená hlava. Zaujímal sa o všetko, čo sa týkalo techniky a vynálezov. Odkedy začal chodiť do školy, tak nežil pre nič iné, ako pre lietadielka. Neskôr vyštudoval za elektroinžiniera a začal pracovať v dnes už neexistujúcom závode VUMA v Novom Meste nad Váhom ako vedúci laboratória pre výskum ultrazvukových generátorov,“ spomína na svojho brata Marta Gašparínová s tým, že po rozdelení Československa odišiel do Prahy.

Stretnutie s idolom

Štefan zostrojil svoj prvý model v roku 1972 a táto práca ho úplne pohltila. Veľkým vzorom pre Štefana Gašparína bol najmä Angličan Bill Brown, ktorý začal CO2 motorčeky vyrábať už po roku 1947. Slovákovi z Považia sa s ním podarilo stretnúť po páde železnej opony v roku 1991 a podľa spomienok jeho sestry to bol pre neho neuveriteľný zážitok. Iste Brownovi spomenul aj svoj prvý malý motor s objemom 160 mm³, ktorý podľa britského vzoru skonštruoval vo svojej súkromnej dielni. „Veľmi si vážil, že sa mu s ním podarilo stretnúť,“ hovorí Marta s tým, že aj za socializmu sa snažil inšpirovať novinkami zo Západu.

Maličké ako necht

Práca na dosiahnutí čo najmenšieho motora, vďaka ktorému by vzlietli modely lietadiel, bola pre neho celoživotným bádaním. „Snažil sa vyrobiť čo najmenší motor na svete pre lietadlá, ktoré lietali aj v interiéri. Boli také maličké ako necht na malíčku a napriek tomu to lietadlo utiahlo, bolo to niečo unikátne,“ spomína na svojho výnimočného brata Marta a dodáva, že o jeho prácu sa zaujímali firmy a modelári z celého sveta.

„Mikro CO2 motory sú veľmi vhodné pre pohon mikromodelov s hmotnosťou od 1 g do 15 g. V roku 2002 som zvládol sériovú výrobu motorov, kde úplný pohon týmto motorom váži len 1 g,“chválil sa pred mnohými rokmi Gašparín na svojej webovej stránke, ktorá je stále aktívna. Za svoju prácu bol aj niekoľkokrát ocenený, naposledy Medzinárodnou leteckou federáciou a diplomom Olega Antonova, ktorý je udeľovaný len jednej osobe za rok.

V klube svetových rekordérov

Konštrukčný virtuóz si založil v Říčanoch neďaleko Prahy vlastnú firmu. Kto by však čakal, že bude mať desiatky zamestnancov, je na veľkom omyle. Nadaný Štefan si totiž všetko robil úplne sám. „Mal malú dielničku pri dome, kde mal všetky prístroje a nástroje, ktoré potreboval k svojej práci, a všetko si robil sám na kolene, s pár spolupracovníkmi,“ hovorí hrdá sestra, a dokonca sa dostal aj medzi svetových rekordérov. „Do Guinnessovej knihy sa zapísal až trikrát, pokúšal sa aj štvrtý, ale to už, bohužiaľ, nestihol. Zomrel pred 6 rokmi, ale som na neho nesmierne hrdá,“ dodáva sestra zabudnutého Slováka s tým, že rekordný minimotor má objem neuveriteľný 1 mm³.