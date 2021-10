Polícia upozorňuje vodičov: Pripravte sa na čiastočnú uzávierku diaľnice D1

V súvislosti s prípravou na odovzdanie stavby diaľnice D1 Prešov západ – Prešov juh do užívania bude čiastočne uzavretý pravý jazdný pás diaľnice D1 v úseku Chminianska Nová Ves – Prešov západ, smer Poprad – Prešov.

Polícia o tom informuje na sociálnej sieti. Dôvodom je brúsenie existujúceho vodorovného dopravného značenia v križovatke Vydumanec, ako aj realizácia nového vodorovného dopravného značenia a napojenia zvodidiel medzi existujúcou diaľnicou a stavbou.

Prvá uzávierka bude od piatka od 20.00 h do pondelka (4. 10.) do 6.00 h. Druhá uzávierka bude od piatka (8. 10.) od 20.00 h do pondelka (11. 10.) do 6.00 h.

Obchádzková trasa bude vedená od diaľničnej križovatky Chminianska Nová Ves na cestu I/18 smer Prešov.