Premiér Eduard Heger (OĽANO) rešpektuje rozhodnutie krajského súdu, ktorý v piatok prepustil z väzby bývalého dočasne povereného šéfa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Petra Scholtza a štyroch vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA).

"Ak by sa totiž potvrdili podozrenia, že vyšetrovatelia nepostupujú v súlade so zákonom, bola by to čierna škvrna v našom zápase za očistu spoločnosti od korupcie," uviedol Heger na sociálnej sieti.

Objektívne a poctivé rozhodovanie súdov, ochrana zákonnosti zo strany prokuratúry a profesionálna práca polície sú podľa predsedu vlády absolútne zásadné pre presadzovanie spravodlivosti. "To je jediná cesta k obnove dôvery verejnosti v právny štát," skonštatoval premiér.