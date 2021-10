Lipšic v pléne Národnej rady: Bol by som rád, keby sa prokurátorov zastal Žilinka

Všetci vieme, že sofistikovanú trestnú činnosť, korupciu či zločinecké skupiny nie je možné odhaliť a odstíhať bez spolupracujúcich obvinených.

V pléne Národnej rady (NR) SR to v piatok vyhlásil špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Poslanci diskutujú o správe špeciálneho prokurátora o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) za rok 2020. Lipšic tiež skonštatoval, že by očakával reakciu generálneho prokurátora Maroša Žilinku na verejné útoky na prokurátorov.

Lipšic pripomenul, že v prípade zločineckých skupín či korupcie ide o uzavreté skupiny, kde sa nepácha trestná činnosť na verejnosti. Pripomenul aj neustálu kritiku tzv. kajúcnikov. Poslanec Juraj Šeliga (nezaradený) v diskusii takisto povedal, že z inštitútu spolupracujúceho obvineného sa cez slovo kajúcnik stala nadávka. Poznamenal, že roky tento inštitút nikomu neprekážal, keď aj na základe tzv. kajúcnikov boli postavení pred súd napríklad členovia mafie.

Lipšic tiež zdôraznil, že považoval za potrebné, aby spochybňovanie postupov jeho kolegov malo nejakú reakciu. Bol by radšej, ak by si ich zastal Žilinka. Dodal, že teraz sa musia prokurátori brániť sami. Pripomenul, že je prívržencom otvorenej prokuratúry, kde sa rešpektujú rozhodnutia, ale môže sa vo vecnej rovine slobodne diskutovať o rôznych názoroch. Nemyslí si, že by mali mať prokurátori vždy rovnaký názor, aký má generálny prokurátor.

Šeliga zároveň v diskusii ocenil, že počet vybavených vecí na špeciálnej prokuratúre stúpa. Kritizoval, že ÚŠP je finančne a personálne poddimenzovaný. "Špeciálna prokuratúra za 17 rokov svojej činnosti stíha tie najťažšie prípady v tejto krajine," pripomenul s tým, že úradu treba dať viac peňazí, ak chceme, aby trestná činnosť bola stíhaná.