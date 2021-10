Milanová vymenovala dočasného riaditeľa Múzea SNP: Po Mičevovi bude šéfovať Marian Uhrin

Ministerka kultúry Natália Milanová v piatok odovzdala menovací dekrét dočasne poverenému riaditeľovi Múzea SNP. Stal sa ním historik a kurátor múzea Marian Uhrin.

TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva kultúry (MK) SR Zuzana Viciaňová.

“Zámerom ministerstva kultúry vždy bolo a aj bude, aby Múzeum SNP prosperovalo a malo možnosť sa naďalej rozvíjať a vyvíjať ešte viac aktivít, ktoré poskytuje svojim návštevníkom. Sme maximálne nápomocní, a preto sme sa dohodli, že zástupcovia jednotlivých organizácií sa budú stretávať na pravidelnej báze raz týždenne, aby došlo k bezproblémovému presunu,” povedala ministerka kultúry na margo piatkového stretnutia, na ktorom sa zišli zástupcovia rezortu kultúry, Múzea SNP, Slovenskej národnej galérie a Ministerstva obrany SR. Jeho cieľom bola diskusia o víziách ďalšieho fungovania múzea a digitalizačného centra.

“Našim zámerom je, aby digitalizácia nebola rozčlenená, ale je nutné ju čo najviac začleniť pod jednotné vedenie, ktoré bude mať na starosti komplexné zabezpečenie tejto činnosti. Do tejto pozície považujem za najvhodnejšie poveriť Slovenskú národnú galériu,” uviedla Milanová. Dodala, že tento zámer plánuje prejednať aj so zahraničnými partnermi na pracovnej ceste v Poľsku, ktorej sa má spolu so zástupcami Slovenského národného povstania zúčastniť budúci týždeň.

Bývalý riaditeľ múzea Stanislav Mičev na základe rozhodnutia ministerky na svojom poste skončil k 30. septembru. Múzeu šéfoval od roku 2006. Dôvodom jeho odvolania boli podľa ministerky viaceré manažérske pochybenia, rovnako Milanová argumentovala tým, že ako riaditeľ nedostatočne zabezpečoval implementáciu rozhodnutí ministerstva - zriaďovateľa múzea - do chodu inštitúcie. Končiaci šéf múzea odvolanie očakával, pripomenul svoj odmietavý postoj k rozhodnutiu o delimitácii rozdeľujúcej Múzeum SNP na niekoľko častí pod gesciou rôznych inštitúcií.

Múzeum má prejsť do zriaďovateľskej pôsobnosti rezortu obrany, má si však zachovať právnu subjektivitu. Digitalizačné centrum v Banskej Bystrici, ktoré bolo organizačnou zložkou Múzea SNP, prejde pod Slovenskú národnú galériu, národnú expozíciu Tragédia slovenských Židov v Štátnom múzeu Auschwitz-Birkenau v Osvienčime bude mať na starosti Múzeum holokaustu v Seredi.

Delimitáciu v rámci novely zákona o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty schválila na stredajšom rokovaní vláda.