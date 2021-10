Mikulec z prepustenia vyšetrovateľov NAKA a Scholtza neskrýva radosť: Spravodlivosť zvíťazila

Spravodlivosť a čestnosť zvíťazila a dnešok je toho dôkazom.

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) takto okomentoval rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave, ktoré dnes na slobodu prepustilo vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). V tlačovej správe o tom informovala Barbara Túrosová, riaditeľka Tlačového dobrou Kancelárie ministra vnútra.

„Rozhodnutie súdu je zadosťučinením pre všetkých, ktorí veria, že Slovensko je pripravené na očistný proces, akokoľvek náročné a nepríjemné to bude. Nezávislý súd uvádza, že trestné stíhanie je neopodstatnené,“ povedal minister. Dodal, že je to dôkazom toho, že títo ľudia robili svoju prácu podľa najlepšieho svedomia a vedomia napriek tomu, že by si niektorí priali opak. „Napríklad poslanec Fico, ktorý zneužil túto kauzu na špinavé politické útoky a žiadal môj odchod. V tomto prípade prezumpcia neviny, ktorou tak rád argumentoval, zjavne neplatila,“ dodal Mikulec. Mieria na slobodu: Petra Scholtza a štyroch vyšetrovateľov NAKA prepustili

Minister verí, že vyšetrovatelia budú môcť pokračovať vo svojej práci a dnešné rozhodnutie súdu vníma ako signál pre poctivých a čestných policajtov, aby sa nenechali zastrašiť.

Krajský súd v Bratislave prepustil obvinených vyšetrovateľov NAKA a dočasného šéfa policajnej inšpekcie Pavla Scholtza z väzby, pretože ich trestné stíhanie je neopodstatnené. Ján Čurilla, Pavol Ďurka, Milan Sabota a Štefan Mašin sú stíhaní pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločin marenia spravodlivosti.

Ján Čurilla a Pavol Ďurka, ktorí pracovali v rámci tímu Očistec na vyšetrovaní sledovaných trestných káuz, boli obvinení v súvislosti s vyšetrovaním trestných vecí zločineckej skupiny takáčovci. Údajne bránili členovi skupiny Martinovi Mikulcovi v roku 2020 v návrate na Slovensko zo zahraničia, čím chceli docieliť vznik dôvodu na jeho útekovú väzbu. V prípade Pavla Ďurku sa tiež obvinenie týka údajnej manipulácie s výpoveďou svedka Csabu Dömötöra.

Ďalšie obvinenie celej štvorice policajtov je zase spojené so zámerom Národnej kriminálnej agentúry vyšetrovať aktivity takzvaného antitímu policajnej inšpekcie. Pre danú vec bol obvinený aj dočasný šéf Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR Peter Scholtz. Ten rovnako čelí obvineniu zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a marenia spravodlivosti. Štvoricu vyšetrovateľov, ako aj dočasného šéfa inšpekcie vzal do väzby v polovici septembra Okresný súd Bratislava III.