Situácia v okrese Rožňava sa zlepšila: Hygienik prezradil, čo im pomohlo!

Situácia so šírením nového koronavírusu v okrese Rožňava sa v porovnaní so začiatkom septembra zlepšila, okres bude od pondelka (4. 10.) preradený z bordovej späť do červenej farby COVID automatu.

Ako pre TASR uviedol regionálny hygienik Jozef Varga, nepriaznivú epidemiologickú situáciu pomohli dostať pod kontrolu trasovanie kontaktov, navýšenie kapacity testovania a kontroly dodržiavania opatrení. Nárast nových prípadov ochorenia COVID-19 začali v okrese Rožňava evidovať na prelome augusta a septembra, v nadväznosti na zhoršujúcu sa situáciu Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Rožňave požiadal o mimoriadne zaradenie do červenej a neskôr bordovej farby COVID automatu. Hygienici zároveň zvýšili kapacity PCR testovania z denného priemeru 20 na 130 až 150 testov denne. „Rýchlo prijatými opatreniami, komunikáciou s verejnosťou, permanentnými kontrolami prevádzok a kontrolami dodržiavania izolácie a karantény za asistencie Policajného zboru a Mestskej polície u osôb, ktorým bola nariadená, sa nám podarilo ochorenie lokalizovať a dostať pod kontrolu,“ uviedol Varga s tým, že zamestnanci RÚVZ Rožňava odpracovali enormné množstvo nadčasov, čím dokázali každého pozitívneho aj s jeho kontaktami bezodkladne izolovať a zabrániť tak ďalšiemu šíreniu ochorenia. Podľa regionálneho hygienika sa aj v súčasnosti v rámci okresu vyskytuje stále významný počet pozitívnych prípadov, distribúcia ochorenia sa však v populácii zmenila. Nové prípady sú podľa jeho slov výsledkom odhalenia nových ohnísk nákazy, kde ale RÚVZ cieleným testovaním dokáže dohľadať všetkých pozitívnych v rámci kontaktov. „Pri prijímaní protiepidemických opatrení sa neorientujeme vždy len na základe počtu pozitívnych, ale aj práve podľa distribúcie ochorenia v populácii, či sa jedná o silný komunitný prenos alebo o uzatvorené ohnisko nákazy s dohľadanými pozitívnymi osobami,“ vysvetlil Varga. RÚVZ v Rožňave aktuálne eviduje ohnisko nákazy v marginalizovanej rómskej komunite i výskyt ochorenia na školách. V karanténe je v rámci okresu v súčasnosti 13 tried. Regionálny hygienik nevylučuje, že sa situácia v jesennom období, ktoré praje prenosu respiračných nákaz, ešte zhorší. „Avšak v dobe, keď sa situácia mierne zlepší, je na mieste ukázať ľuďom nie len negatíva opatrení, ale aj ich zmiernenie ako motiváciu k tomu, že dodržiavať opatrenia má význam,“ dodal Varga.