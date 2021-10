Pôjdu do väzby? Súd rozhoduje o šéfovi Úradu inšpekčnej služby a o štyroch vyšetrovateľoch NAKA

Krajský súd (KS) v Bratislave rozhoduje v piatok na svojom neverejnom zasadnutí o sťažnostiach štyroch obvinených vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) a donedávna dočasne povereného šéfa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Petra Sch. voči rozhodnutiu Okresného súdu (OS) Bratislava III, ktorý ich zobral do väzby.

KS bude rozhodovať od 9.00 h. Senát KS rozhoduje pod vedením predsedníčky Magdalény Blažovej a členiek senátu Márie Šimkovej a Danice Veselovskej. Keďže ide o neverejné zasadnutie, nie sú na ňom prítomné procesné strany - obvinení ani ich obhajcovia, ani dozorový prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave. "Predmetná vec - sťažnosti obvinených a prokurátora, bola na odvolací KS v Bratislave predložená na rozhodnutie 24. septembra," uviedol TASR hovorca KS v Bratislave Pavol Adamčiak. V zmysle Trestného poriadku je zákonná lehota na rozhodnutie päť pracovných dní od predloženia veci na rozhodnutie.

Petra Sch. zobral sudca pre prípravné konanie OS Bratislava III do kolúznej väzby 15. septembra. Sudca predtým rozhodol, že vyšetrovatelia NAKA Ján Č., Pavol Ď. a Milan S. budú rovnako väzobne stíhaní. Milana S. zobral sudca do kolúznej väzby. Jána Č. a Pavla Ď. zobral sudca do väzby z dôvodov takzvanej kolúznej a preventívnej väzby. Následne na druhý deň 16. septembra zobral sudca do kolúznej väzby aj štvrtého vyšetrovateľa Štefana M.

Štvoricu vyšetrovateľov a Petra Sch. zadržali vyšetrovatelia ÚIS 13. septembra. Obvinili ich zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a zločinu marenia spravodlivosti. Dvoch z nich obvinili v trestnej veci ovplyvňovania pravdivosti výpovedí svedkov. ÚIS aktuálne vedie zástupca riaditeľa Martin Mackovič. Peter Sch. viedol policajnú inšpekciu od 11. júna po tom, ako predchádzajúceho riaditeľa Adriána Sz. obvinili z prijímania úplatku. S prokurátorom uzavrel dohodu o vine a treste, jej schvaľovaním sa má 4. októbra zaoberať Špecializovaný trestný súd.