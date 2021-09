Okres Stará Ľubovňa zaradia medzi najmenej rozvinuté: Dostane milióny eur

Do okresu Stará Ľubovňa by malo v najbližších piatich rokoch prísť až 2,7 milióna eur.

Od 1. novembra tohto roka bude patriť medzi najmenej rozvinuté okresy, a to aj napriek tomu, že miera nezamestnanosti je tu v porovnaní so susednými okresmi zaradenými medzi najmenej rozvinuté, nižšia. Umožnila to novela zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorú Národná rada SR schválila koncom septembra. Prednosta Okresného úradu v Starej Ľubovni Richard Malý verí, že okresu to pomôže. „Teším sa, že do okresu prídu nejaké peniaze. Ak sa rozumne použijú, podarí sa podporiť projekty, v rámci ktorých vzniknú pracovné miesta alebo sa pomôže obciam dotiahnuť nejaké projekty, ktoré si sami nevedia financovať,“ povedal.

Podľa novely sa medzi najmenej rozvinuté okresy po novom zaradia aj okresy, ktoré sú nimi obklopené. Takýmto spôsobom bude medzi ne patriť okres Stará Ľubovňa. Nezamestnanosť sa v tomto okrese na severnom Spiši začiatkom roka 2020 pohybovala na úrovni 6,6 percenta. V auguste tohto roka predstavovala podľa Malého 8,6 percenta. Mieru nezamestnanosti však skresľuje veľký počet ľudí z okresu, ktorí pracujú v zahraničí. „To, že okolité okresy sú zaradené do zoznamu najmenej rozvinutých okresov a my nie, evokuje, akoby náš okres bol rozvinutý a vznikali tu nové pracovné miesta, bola tu dobrá infraštruktúra, priemysel a podobne, čo ale nie je pravda,“ opísal prednosta. Všetko spomínané v okrese podľa jeho slov dlhodobo chýba.

Primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko vníma zaradenie okresu medzi najmenej rozvinuté ako určitý spôsob, ako pomôcť celému okresu. „Je to pre nás dobrá správa. Do okresu príde 2,7 milióna eur za päť rokov, čo je pomerne slušný balík, keď to rozpočítame na tie roky, je to viac ako 500-tisíc eur ročne. Môže to byť nápomocné hlavne pre menšie obce, ktoré nemajú veľa možností ako získať finančné prostriedky,“ poznamenal primátor s tým, že rozhodovať o tom bude výbor na okresnej úrovni. Prioritou bude podľa jeho slov tvorba pracovných príležitostí. Poukázal na to, že v okrese je veľa dlhodobo nezamestnaných práve z rómskych komunít. Samotné mesto vo svojom sociálnom podniku zamestnáva približne 34 ľudí, z toho 25 ľudí je priamo z marginalizovaných skupín.