Minister zdravotníctva Lengvarský chce zatraktívniť vakcináciu: Budú vyplácať peniaze za očkovanie?!

Ako ľuďom zatraktívniť očkovanie? Očkovacia lotéria aj sprostredkovateľský bonus sú podľa doterajších údajov v tomto smere veľké prepadáky.

Vláda aj epidemiológovia preto rozmýšľajú, čo ešte by mohlo ľudí presvedčiť o výhodách očkovania. Hoci ministerstvo zdravotníctva pripravuje ešte jednu propagačnú kampaň, aj k takýmto pokusom sú odborníci už skôr skeptickí. So zaujímavým nápadom však teraz prišiel minister Vladimír Lengvarský. Ľuďom by sa podľa neho mohli za očkovanie platiť priame platby. Čo si o tomto nápade myslia odborníci a ako by to mohlo fungovať?

O nápade platiť ľuďom za to, že sa zaočkujú, diskutujú odborníci u nás aj v zahraničí už dlhšie, za dobrý nápad ho už dávnejšie označil napríklad aj analytik projektu Dáta bez pátosu Ivan Bošňák. Teraz si tento nápad osvojil samotný minister zdravotníctva. Ani on si však nie je úplne istý, či je tento plán reálny. Podľa stanoviska ministerstva zdravotníctva ide zatiaľ skôr o úvahy a nie o niečo, čo by sa malo hneď realizovať. „Ide o jednu z možností, ako motivovať ľudí na očkovanie. V tejto chvíli však veríme, že ľudia sa pre ochranu svojho zdravia a zdravia svojich blízkych rozhodnú dobrovoľne. Ochrana zdravia a života je najväčšou motiváciou,“ napísala nám hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová.