Náhla smrť Miška († 4) v ilavskej nemocnici: Súd po dlhých rokoch rozhodol!

Satisfakcia za trápenie prišla po dlhých rokoch. Sumu 40 000 eur každému z rodičov je povinná zaplatiť Nemocnica s poliklinikou Ilava ako náhradu nemajetkovej ujmy v súvislosti so smrťou ich milovaného dieťaťa.

Rozhodol o tom Okresný súd Trenčín a senát Krajského súdu v Trenčíne rozsudok potvrdil. Ide o prípad malého Miška († 4), ktorý skonal na zápal pľúc. Trenčiansky okresný súd v tejto súvislosti poslal lekárku za mreže, krajský súd ju však oslobodil.

Smútok, ktorý rodičom malého chlapčeka stále jatrí rany. Ilavská nemocnica s poliklinikou je povinná ako náhradu nemajetkovej ujmy zaplatiť rodičom Miška († 4) dokopy 80-tisíc eur. Ako informoval hovorca Krajského súdu v Trenčíne Roman Tarabus, v dôsledku náhlej smrti dieťaťa došlo k intenzívnemu zásahu do osobnostných práv žalobcov. Výška náhrady nemajetkovej ujmy, ktorú stanovil súd, predstavuje odčinenie útrap žalobcov peňažnou náhradou. „Súd priznal žalobcom náhradu nemajetkovej ujmy každému vo výške 40 000 eur, pretože uvedený zásah do ich práva na súkromie, ktorého súčasťou je aj rodinný život, stále trvá a bude trvať od smrti ich syna nepretržite do konca ich života,“ uviedol Okresný súd Trenčín v rozsudku.