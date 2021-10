Konzílium sa zhodlo s ministerstvom zdravotníctva: Veľké zmeny v opatreniach!

Situácia je deň čo deň horšia! Vysoké počty nárastu pozitívnych prípadov atakujú hranicu 1 500 denne a zdravotníctvo daná situácia vyčerpáva.

Kým opatrenia nastavené COVID automatom zmierňujú šírenie koronavírusu, problém je stále v nízkom počte zaočkovaných. Odborníci však hovoria o spustení očkovania treťou dávkou či o zmene niektorých opatrení. Po novom sa zmierni nosenie rúšok v základných školách. Vzhľadom na počet zaočkovaných, ktorých je stále pod 50 %, sa počíta s tým, že prípady hospitalizovaných pacientov, ktorí tvoria veľkú záťaž, budú deň čo deň rásť. „Tretia vlna bude pravdepodobne rovnaká ako druhá alebo možno ešte horšia, čo sa týka počtu pozitívnych,“ potvrdila pediatrička Elena Prokopová za konzílium odborníkov.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„Prvú a druhú vlnu sme mohli regulovať opatreniami, útlmom celej spoločnosti, v tejto tretej vlne nikto z nás nechce nič také zažiť. Celá tretia vlna bude stáť na zdravotníkoch, ambulanciách, ako ju budeme zvládať my zdravotníci,“ dodala Elena Prokopová. „Chcem poprosiť o pomoc pri tom, aby sme tretiu vlnu mohli zvládnuť,“ uviedla pediatrička.

Pre zmiernenie nálad v spoločnosti sa odborníci snažia nastavovať opatrenia tak, aby boli uvoľnené v čo najväčšej možnej miere. Práve preto sa odborníci rozhodli zmierniť nosenie rúšok v základných školách. „Rozhodli sme sa zrušiť rúška u detí v uzavretom kolektíve,“ informovala pediatrička.

„Netýka sa to stredoškolákov, tam ostane povinnosť aj počas vyučovania, pretože majú iný spôsob správania ako malé deti a musíme počkať na vývoj epidemiologickej situácie, či budeme môcť ustúpiť od tejto povinnosti,“ vysvetlila rozhodnutie. „V momente, ako vyjdú na chodbu do spoločných priestorov chodieb a jedálne, budú mať naďalej povinnosť nosiť prekrytie dýchacích ciest,“ doplnila Prokopová. Opatrenie by malo byť uvedené do platnosti od budúceho týždňa, momentálne však čakajú na zmenu vyhlášky zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorý o danej veci rozhoduje.

Po zverejnení prvotnej informácie sa ozvali aj niektorí rodičia, ktorí sa obávajú, že by prípadnú nákazu deti priniesli domov a preniesli na rodičov či starých rodičov. Prokopová tvrdí, že dodržiavanie nosenia rúšok pre tie najmenšie deti bolo najproblematickejšie a v praxi sa vynucovalo najťažšie, preto sa to rozhodli zrušiť.

„Máme informácie, že mnohé triedy fungujú bez rúšok, tak sme toto opatrenie nepovažovali za extrémne dôležité. Pripomínam, že máme zavedené opatrenie, že pri jednom pozitívnom v triede ide do karantény celá trieda a na piaty deň ich testujeme, a až v prípade negatívneho testu púšťame do školy. Deti budeme mať podchytené,“ dúfa Prokopová, avšak hovorí, že záleží na rodičoch a učiteľoch, aby sa dohodli, ak chcú rúška nosiť.