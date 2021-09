Jasná požiadavka: Smer chce, aby sa o jeho návrhu novely ústavy rokovalo ešte na tejto schôdzi

Opozičný Smer-SD chce, aby sa o jeho návrhu na zmenu Ústavy SR rokovalo ešte na aktuálnej schôdzi.

V piatok (1. 10.) chce strana cez procedurálny návrh dosiahnuť zaradenie ich návrhu do programu schôdze. Verí, že návrh prejde. Smer-SD chce návrhom dosiahnuť, aby ústava umožňovala konanie referenda aj o skrátení volebného obdobia Národnej rady (NR) SR. Šéf Smeru-SD Robert Fico hovorí, že Sme rodina i SaS sú za konanie referenda o predčasných voľbách, preto by mali podporiť zaradenie tohto návrhu na aktuálnu schôdzu.

Smer-SD chce do ústavy doplniť ustanovenie, že referendom možno skrátiť volebné obdobie NR SR. V prípade, že by bolo takéto referendum úspešné a skrátilo by sa volebné obdobie, mohol by takto podľa ich návrhu zaniknúť mandát poslanca. Mandát poslanca by mohol zaniknúť aj uplynutím skráteného volebného obdobia na základe prijatého ústavného zákona o skrátení volebného obdobia.

Smer-SD kritizuje, že ich návrh nie je zaradený do programu 40. schôdze. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) sa totiž obrátil na Ústavnoprávny výbor NR SR, aby rozhodol, či sa môže o návrhu rokovať. Výbor skonštatoval, že to nie je možné, keďže návrh Smeru-SD je v tej istej veci ako návrh nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu, ktorý poslanci odmietli v júni. Rokovací poriadok hovorí, že v tomto prípade sa o návrhu v tej istej veci nemôže rokovať pol roka.

Fico tvrdí, že z rokovaní vyplynulo, že SaS a Sme rodina sú pripravené v NR SR rokovať o novelizácii ústavy, ktorá by "okamžite uvoľnila možnosť zorganizovať referendum o predčasných parlamentných voľbách".

Podpredseda výboru Boris Susko (Smer-SD) argumentoval, že ich návrh nie je v tej istej veci ako Tarabov. Taraba podľa neho riešil v návrhu novely úplne iný článok ústavy. Rozhodnutie výboru bolo podľa neho účelové.

Poslanci NR SR koncom júna odmietli Tarabov návrh, aby ústava obsahovala ustanovenie, že mandát poslanca NR SR zaniká uplynutím skráteného volebného obdobia na základe platného referenda o skrátení volebného obdobia NR SR.