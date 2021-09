Spoločnosť Slovakia Energy končí na slovenskom trhu: Stopka kvôli situácii s rastom cien energií

Najväčší alternatívny dodávateľ energií Slovakia Energy vo štvrtok podal Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) žiadosť o odňatie licencií na obchod s elektrinou a zemným plynom a požiadal o možnosť ukončenia svojej činnosti na slovenskom energetickom trhu k najbližšiemu možnému termínu.

Informoval o tom Andrej Tomašec zo spoločnosti Arthur media. Firmu k tomuto rozhodnutiu doviedla aktuálna situácia s rastom cien energií na veľkoobchodných trhoch v spojení so štátnymi reguláciami cenotvorby.

„Keď Slovakia Energy začala v roku 2008 pôsobiť na slovenskom trhu, očakávali sme, že sa regulácia skončí. Je však rok 2021 a koniec tejto regulácie je stále v nedohľadne. Za daného stavu nemá zmysel, aby sme investovali do ďalšieho rozvoja firmy, a preto sme sa rozhodli pristúpiť k tomuto náročnému kroku a vrátiť licenciu,“ uviedol konateľ spoločnosti Slovakia Energy Jiří Písařík.

Ceny energií na Slovensku sú pre malé firmy a domácnosti regulované. Maximálna hranica, ktorú si dodávatelia v túto chvíľu môžu účtovať, už podľa Písaříka zďaleka nepokrýva náklady a nedá sa očakávať, že by sa situácia v budúcom roku zlepšila. „Za aktuálnej situácie, ktorá sa deje na trhu, keď nemáme cenovú politiku vo svojich rukách, sme, bohužiaľ, nenašli spôsob, ako ďalej fungovať,“ dodal Písařík.

V Slovalcu pre ceny energie obmedzujú výrobu, hrozí jej zastavenie: Kollár sľúbil pomoc Súčasní zákazníci spoločnosti sa podľa Slovakia Energy nemusia obávať, že by zostali bez energií. Môžu ukončiť zmluvu a bez akéhokoľvek porušovania súčasných zmlúv prejsť k dodávateľovi, ktorého si sami vyberú. Prípadne sa o nich, v období troch mesiacov od ukončenia činnosti Slovakia Energy, postará takzvaný dodávateľ poslednej inštancie – toto právo vzniká každému jednému z nich, a to priamo zo zákona. Slovakia Energy ručí za vyrovnanie všetkých svojich záväzkov, či už voči dodávateľom alebo zákazníkom, ktorí sa nemusia báť, že by prišli o vlastné finančné prostriedky.

Slovakia Energy bola niekoľko rokov najväčším alternatívnym dodávateľom na Slovensku. Počet jej zákazníkov každý rok stúpal, vlani toto číslo narástlo o 3,8 % na celkový počet 307.770 odberateľov. ÚRSO, ktorý má podľa Slovakia Energy rozhodnúť o návrhu do 30 dní uviedol, že o ďalších krokoch bude verejnosť informovať.