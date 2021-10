S jeseňou a tmou prichádza depresia: Koučka Annamária Higgins radí jednoduchý tip, ako to zmeniť

S príchodom jesene a pochmúrneho, daždivého počasia narastá počet ľudí, ktorí trpia depresiami.

Navyše nám na nálade nepridáva ani pandemická situácia, ktorá nám už nejaký čas strpčuje život. Ako sa vyrovnať s tým, čo nevieme ovplyvniť? A naozaj nedokážeme zmeniť, alebo aspoň prispôsobiť veci okolo nás tak, aby sme aj v týchto nevľúdnych časoch mali slnko v duši? Odpovede sme hľadali s holistickou koučkou Annamáriou Higgins.

Ako ľudskú psychiku ovplyvňuje počasie a zmena ročných období?

Jeseň a následná zima nám uberajú z tak dôležitého prirodzeného svetla. Vstávame do tmy a rýchlo sa zotmieva. V práci sme čoraz dlhšie pod umelým osvetlením. Svetlo a osvetlenie ovplyvňujú naše city a prežívanie, majú vplyv na naše fyzické telo. Nedostatok svetla má vplyv na tvorbu serotonínu a jeho nízka hladina je zodpovedná za úzkosti, depresiu, problémy s pamäťou, vnímanie bolesti, ale i bolesti hlavy. Jeho tvorbu vieme podporiť stravou, správnym osvetlením, pohybom a využitím svetelných dní k doslovnému nabíjaniu. Slnečné kúpele naši predkovia využívali od nepamäti. Čiže tak, ako si meníme šatník podľa ročného obdobia, mali by sme meniť aj osvetlenie doma a v pracovných priestoroch na plnospektrálne. Dovoliť, aby do priestorov preniklo čo najviac prirodzeného svetla vytiahnutím roliet.

Pre jeseň sú typické teplotné výkyvy, čo ovplyvňuje aj naše fyzično. Čo radíte urobiť pre svoje telo?

Viac dbať o imunitu. Tá je spojená so stravou, ktorú by sme mali rovnako pozmeniť za prehrievajúcejšiu. Koreňová zelenina, tekvice, kyslá kapusta by mali mať miesto na tanieri viac ako v lete. Dôležité je otužovanie. Nemusí sa každý oddávať plávaniu v chladnom či ľadovom jazere. Stačí ukončiť sprchovanie zopár minútami studenej vody. A v neposlednom rade venovať pozornosť dýchaniu. A ja hovorím - výdychu. Vydýchať napätie z tela. A pokojne sa aj otriasť, ako to robia zvieratá. Prečo nie.

