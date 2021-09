Erik Tomáš zvozil ministerstvo práce aj vládu: Jedna veľká hanba! Poslanci okolo Pellegriniho budú konať

Dôchodky sa majú budúci rok zvyšovať o 1,3 %, čo predstavuje tzv. dôchodcovskú infláciu.

Poukázal na to vo štvrtok na tlačovej konferencii nezaradený poslanec pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD Erik Tomáš. Považuje to za jednu veľkú hanbu.

Tomáš priblížil, že dôchodcovská inflácia bola zavedená, aby bola férovejšia voči dôchodcom a zohľadňovala veci, ktoré dôchodcovia najviac potrebujú. Z dôvodu pandémie však táto inflácia klesla na 1,3 % a podľa Tomáša sa tým vláda nezaoberá.

Zdôraznil, že vláda navyše ruší garančný mechanizmus, ktorý seniorom garantoval minimálnu sumu zvyšovania dôchodkov. "Spočíval v 2 % z priemerného dôchodku. Teda ak dôchodca nedosiahol na základe percentuálneho zvyšovania dôchodkov tú požadovanú sumu, tak mal garantované minimálne 2 % z priemerného dôchodku," opísal Tomáš.

Skonštatoval, že keď to nerieši ministerstvo práce ani vláda, nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho predložia na najbližšiu októbrovú schôdzu Národnej rady (NR) SR novelu zákona o sociálnom poistení. V nej navrhnú pokračovanie garančného mechanizmu a podľa Tomáša tiež vytvoria priestor na diskusiu v rozprave o nastavení dôchodcovskej inflácie.

Tomáš zároveň dodal, že odmietajú dôchodkovú reformu, a odkázal ministrovi práce Milanovi Krajniakovi (Sme rodina), nech ju radšej ani nepredkladá. Ozrejmil, že ju odmietajú preto, lebo sa ruší dôchodkový strop a má sa zakotviť, že počas jedného roka môže byť vyplatených len 12 dôchodkov, čo podľa neho znamená, že 13. dôchodok už nikdy nebude. Dôvodom, prečo odmietajú reformu, je aj to, že má dôjsť k úprave vzorca výpočtu dôchodkov. Tvrdí, že to znamená krátenie dôchodkov budúcich dôchodcov.

Valéria Pokorná z Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) poznamenala, že návrhy sú naozaj diskriminačné. Poukázala na to, že dôchodcovia sa dostávajú do hmotnej núdze a pokiaľ sa prijmú navrhované zmeny, percento ľudí v hmotnej núdzi bude rásť. "Neviem, prečo táto vláda takýmto spôsobom reaguje, pretože nakoniec donúti ľudí žobrať o nejaký kompenzačný príspevok v hmotnej núdzi. Nebolo by jednoduchšie dať ľuďom za prácu, ktorú odpracovali, slušný dôchodok, aby mohli nejakým spôsobom existovať a nemuseli žobrať?" vyhlásila.