Bittó Cigánikovú napadol neznámy muž: Poslankyňa SaS opísala drsný incident

Drsná cesta do parlamentu. Poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková (38) je známa poriadne podrezaným jazykom a často si neberie servítku pred ústa.

Jej politická otvorenosť sa jej však stala osudnou, keďže ju cestou na rokovanie NR SR napadol neznámy muž.

Cigániková sa k tomu priznala priamo v pléne parlamentu. Do práce totiž meškala, keďže musela riešiť menšie zranenia, ktoré jej spôsobil. Poslankyňa sa o tom rozhovorila počas rozpravy k zákonu, ktorý má sprísniť interrupcie.

„Vy vôbec nemáte páru, prečo sa ženy rozhodnú pre takýto krok a nemáte sa im do toho čo starať. Mimochodom, hovorili ste, že som meškala, meškala som preto, lebo som bola u lekára, lebo ma napadol chlap, ktorý nesúhlasí s mojimi politickými názormi. Tak pred tým, ako niečo poviete, si to overte, ale kolega Cmorej to zvláda. Možno práve preto, že sme takto v konflikte a takto musím vystupovať,“ opísala celý prípad Cigániková. Tá zároveň priznala, že sa k tomu nechce ďalej vyjadrovať, lebo to ohlásila polícii.