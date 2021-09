Tváre boja proti pandémii: Hrozby smrťou aj fyzický útok! Krčméry sa ukryl v zahraničí, čo ďalší?

Infektológ Vladimír Krčméry, ktorý bol až donedávna v očiach verejnosti hlavnou tvárou protipandemických opatrení, sa rozhodol ujsť do zahraničia.

Prinútili ho k tomu neustávajúce útoky zo strany odporcov očkovania. Tí sa mu vyhrážali, fyzicky ho napadli na ulici a obviňovali ho, že pácha genocídu. Podobné útoky zažívala na pravidelnej báze aj jeho rodina, a tiež desiatky ďalších lekárov či odborníkov. Oslovili sme viacero z nich, aby nám opísali svoje skúsenosti s radikálnymi stúpencami extrémistov.

Blokuje odosielateľov odporných e-mailov

Pavol Jarčuška, infektológ

Známy infektológ sa stal už v júli terčom radikálnych antivaxerov, ktorí prišli protestovať pred jeho byt v Košiciach. Netrafili sa, Jarčuška v ňom totiž nebýva, ale ho prenajíma, a o ich správaní sa dozvedel až z videa na internete. Antivaxeri vykrikovali do megafónu, že treba stavať šibenice. Ako sa situácia zmenila odvtedy?

„Najviac takýchto aktivít prebieha na sociálnych sieťach, tam aktívny nie som. Tých, čo mi posielali maily s nepekným obsahom, som si zablokoval. Takže je to pokojnejšie. Navyše som od rána do neskorého večera v práci,“ opisuje situáciu Jarčuška. Rozhodnutiu profesora Krčméryho rozumie, on zatiaľ zotrváva na Slovensku. Čo by odkázal ľuďom, ktorí sú schopní vyhrážať sa smrťou ľuďom bojujúcim aj za ich zdravie?

„Dôležitá je tolerancia. My poskytujeme zdravotnú starostlivosť najmä neočkovaným, ktorí majú oveľa ťažší priebeh COVID–19. Rovnako aj tí, ktorí sú proti očkovaniu, však musia pochopiť, že našou snahou je to, aby bolo zaočkovaných čo najviac ľudí. Len tak odbremeníme zdravotný systém a budeme môcť lepšie poskytovať zdravotnú starostlivosť všetkým pacientom,“ hovorí Jarčuška pre Nový Čas.

Moja rodina si to nezaslúži

Peter Sabaka, lekár

Jednou z hlavných tvárí boja proti pandémii sa v posledných mesiacoch stáva aj lekár Peter Sabaka, a aj uňho to má vplyv aj na intenzitu slovných útokov zo strany antivaxerov. „Stretol som sa aj s vyhrážkami, ale väčšinou tie vyhrážky sú také, že človek vidí, že sú plané. Stretávam sa aj s očierňovaním, najmä na sociálnych sieťach, kde sa človek dozvie o sebe všeličo, čo nie je pravda. Väčšinou sa snažím vysvetliť, aká je pravda a prezentovať aj dôkazy o tom,“ opisuje známy lekár.

Aj on už zažil antivaxerský dav priamo pred svojím bydliskom. „To naozaj nebol protest, ale zastrašovanie, a bol to prejav agresivity. Bolo to de facto násilie páchané na mne a na mojej rodine. Tá si to určite nezaslúži a vnímam to veľmi negatívne,“ povedal nám Sabaka.