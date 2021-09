Strašná tragédia v Zemnom: Smrť štyroch kamarátov cestou do práce! Slová blízkych plné bolesti

Stačil okamih a niekoľko rodín sa utápa v slzách. Štyria kamaráti, kolegovia z Kolárova, odišli v stredu ráno autom do práce do Šale.

V katastri obci Zemné (okr. Nové Zámky) však ich životy navždy vyhasli. Poľský kamionista sa podľa polície pravdepodobne plne nevenoval vedeniu vozidla a vyrútil sa do protismeru. Do dvoch áut narazil, pričom ich posádky prežili. Tretie vozidlo, v ktorom sedel aj futbalista Jancsó († 25) a čerstvý ženáč Szilárd († 42), však už toľko šťastia nemalo. Niekoľkotonový kolos nedal štvorčlennej partii žiadnu šancu a na auto sa prevrátil.

Plne naložený poľský kamión sa rútil v stredu skoro ráno úzkou cestou v katastri obce Zemné medzi Nededom a Dedinou Mládeže do Budapešti. Oproti nemu išli za sebou tri osobné autá. Vodiči sa poznali, išli totiž do práce v Šali. Zrazu sa ťažký kolos zjavil rovno oproti nim, v ich jazdnom pruhu. Došlo ku kolízii prvého auta s kamiónom, pričom auto skončilo v priekope. Nasledoval náraz kamiónu do druhého auta.

Kamión stratil rovnováhu, následkom čoho sa prevrátil na tretie vozidlo VW Golf. Sedeli v ňom štyria chlapi z Kolárova - Jancsó († 25), Szilárd († 42), Tomáš (†38) a Kristián († 44). „Pri dopravnej nehode došlo k zrážke nákladného vozidla s tromi osobnými motorovými vozidlami. Vodič kamióna sa pravdepodobne plne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke, v dôsledku čoho prešiel do protismeru, kde zachytil jedno vozidlo a následne narazil do dvoch oprotiidúcich vozidiel,“ informovala Viktória Borloková, krajská policajná hovorkyňa v Nitre.

Dodala, že na mieste nehody 4 osoby utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom a 6 ďalších sa zranilo. Kamionista neutrpel vážne zranenia. „Okolnosti, príčina, ako aj miera zavinenia sú predmetom vyšetrovania polície,“ dodala. Na miesto nešťastia prišli i príbuzní obetí, ktorí sa utápali v slzách a obrovskom žiali...