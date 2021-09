Zarážajúci prípad v Trenčíne: Za sexuálne zneužívanie 12-ročného chlapca odsúdili 18-ročné dievča

Za sexuálne zneužívanie 12-ročného chlapca odsúdil sudca Okresného súdu Trenčín 18-ročné dievča z Trenčianskeho okresu. Informoval o tom hovorca Krajského súdu (KS) v Trenčíne Roman Tarabus.

„Po preskúmaní obžaloby a dôkazov v spise dospel sudca k záveru, že obvinená spáchala zločin sexuálneho zneužívania. Vydal trestný rozkaz, ktorým obvinenej uložil podmienečný trest odňatia slobody vo výmere 18 mesiacov so skúšobnou dobou jedného roka,“ uviedol Tarabus. Ako dodal, podľa trestného rozkazu k sexuálnemu zneužívaniu dochádzalo v centre pre deti a rodiny od polovice apríla do začiatku mája 2020. Obvinená mala vtedy 16 rokov a vedela, že chlapec má 12 rokov. Po predchádzajúcej dohode prišla za chlapcom do izby, kde s ním vykonala celkom štyrikrát pohlavný styk.

„Trestný rozkaz môže sudca vydať bez prerokovania veci na hlavnom pojednávaní, ak je skutkový stav spoľahlivo preukázaný vykonanými dôkazmi. V prípade, že je proti trestnému rozkazu podaný odpor, vec prerokuje sudca na hlavnom pojednávaní,“ doplnil hovorca KS.