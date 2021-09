Príbeh ťažko skúšanej rodiny: Michal bojuje s nevyliečiteľnou chorobou, pre ktorú prišiel o brata († 19)

Bojovník na pohľadanie! Košičan Michal Štěpánek (23) od narodenia trpí na nevyliečiteľnú cystickú fibrózu, ale vďaka pozitívnemu naladeniu, pokore a aj večnému optimizmu je príkladom veľkého medicínskeho zázraku.

Hoci jeho starší brat Martin († 19) tej istej chorobe podľahol, medzičasom pokročili možnosti terapie, vynašli moderné lieky, a tak sa mladý Košičan teší zo života, ktorý si aj patrične užíva.

Pred dvanástimi rokmi vtedy veľmi chudučký piatak Michal Novému Času povedal, že napriek balansovaniu na hrane života a smrti s ťažkou chorobou zabojuje! Na to, aby jeho organizmus zvládol genetické ochorenie, musel dennodenne inhalovať a zbavovať sa nepríjemného hlienu. Sníval o tom, že sa stane vedcom a vynájde liek na záchranu pacientov s cystickou fibrózou...

Treba žiť, žiť a žiť!

Z Michala medzitým vyrástol mladý muž. „S tou vedou to asi bola len detská predstava, ale ja by som sa skôr videl vo svete financií. S odstupom času však môžem potvrdiť, že žijem pre daný deň a čo príde, to príde. Našťastie vynašli nové lieky a tie to za mňa vyriešia tak na 90 percent. Celkovo ma zaujímajú v živote len vážne veci, ale napriek zdravotnému hendikepu môžem robiť prakticky všetko,“ prezradil Michal, ktorý rád športuje - obľubuje volejbal, futbal i basketbal.

Taktiež sa venuje turistike a rád cestuje. Vďaka novému lieku dokonca pribral a má svoj recept na život. „Treba žiť, žiť a žiť - naplno! A nikdy sa nevzdávať,“ vyznal sa Michal, ktorého mama, pôvodne zubná lekárka, ako šéfka Slovenskej asociácie cystickej fibrózy venovala špeciálnemu centru liečby tejto zriedkavej choroby v košickej Univerzitnej nemocnici L. Pasteura dva veľmi dôležité prístroje. Samotná diagnostika pritom trvá len pár minút.

„Stalo sa tak vďaka európskemu projektu cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou HUSKROUA, pričom tieto prístroje umožnia lepšiu diagnostiku tohto ochorenia a taktiež šikovnú váhu, ktorá vyhodnotí zloženie tela, aby sa nastavila správna výživa a vysokokalorická diéta,“ vysvetlila Katarína Štěpánková, ktorej starší syn Martin († 19) sa tiež narodil s touto chorobou.