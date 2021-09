Zo svadobných fotografií Katky a Ladislava sa mnohým zatočí hlava: Úchvatné zábery!

Svadobné fotografie vyrážajú dych! Katka (32) a Ladislav (33) zdieľajú spoločnú vášeň - hory a skaly.

Preto sa rozhodli, že ani ich najdôležitejší deň v živote nemôže byť zvečnený ináč, ako na milovaných bralách. Fotograf Martin Žikavský má síce strach z výšok, ale čo by pre svojich klientov neurobil... Výsledok je ohromujúci! Pár, ktorý si voľný čas napĺňa zdolávaním skalnatých vrchov, neostal svojej povesti nič dlžný ani vo svadobný deň. Z ich svadobných fotografií sa mnohým zatočí hlava. Visia totiž na lane na skale.

„Hory, turistika a lezenie patria medzi naše spoločné záľuby a práve vďaka týmto záľubám sa naše cesty spojili. Aj naše zásnuby boli špecifické. V rámci dovolenky sme sa rozhodli vystúpiť na Mont Blanc. Hoci sme boli spolu len pár mesiacov, Laci chcel využiť príležitosť a riešiť zásnuby na vrchole, lebo kde inde by bolo lepšie miesto ako na streche Európy,“ hovorí Katka, ktorá mu plány trochu prekazila, pretože na ňu doľahla výšková choroba, a tak to tesne pod vrcholom otočili dolu.

„Laci však už od svojho rozhodnutia neustúpil, a keď sa mi trochu polepšilo, tak pokľakol a požiadal ma o ruku,“ smeje sa mladomanželka s tým, že pred svadbou chodili spolu už tri roky. „Keď sme sa začali baviť o svadbe, takmer hneď sme sa zhodli na tom, že svadobné fotky chceme aj na lane na nejakom peknom mieste,“ dodáva Katka.

Pomáhal horolezec

Úžasné fotky robili druhý deň po svadbe. „Prípravy však boli skoro rovnaké ako v sobášnu sobotu - kaderník, líčenie a keďže v našom okolí sa žiadne kopce nenachádzajú, tak k tomu pribudlo aj cestovanie za nimi,“ opisuje prípravy Laci.

„Vybrali sme si skaly na Studenom hrade. S voľbou vhodného miesta s možnosťou fotenia, s prípravou a so samotným zlaňovaním nám výrazne pomáhal kamarát Tomáš z Horolezeckého oddielu Lokomotíva Nitra.“ Svadobné fotenie zvládol zaľúbený pár bez akéhokoľvek stresu s úsmevmi na tvárach.

„Lezenie po skalách patrí k našim spoločným záľubám, takže pocity nám boli známe a fotenie sme si naplno užívali. Základ bolo mať také svadobné šaty, pod ktoré sa dal obliecť sedací úväz a ostatné už išlo samo,“ prezradila na záver malé tajomstvo Katka.



Fotograf sa bojí výšok

„Pre mňa ako svadobného fotografa bolo toto fotenie jedna z najväčších výziev, keďže mám reálnu fóbiu z výšok,“ úprimne priznal fotograf Martin Žikavský. „Pôvodný plán bol taký, že ma v prípade nutnosti môžu spustiť na lane zo skaly kvôli lepšej kompozícii, ale to by som fakt nedal,“ povedal so smiechom Martin.