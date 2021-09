Obvinená Plačková: 20 rokov alebo doživotie?! Čo jej hrozí a čo by ju mohlo zachrániť

Čaká ju dlhá cesta na slobodu? Zuzana Strausz Plačková (30) je obvinená z drogovej činnosti a zo založenia zločineckej skupiny. Vyzerá to tak, že jej v prípade dokázania viny hrozí poriadne vysoký trest. Existujú však možnosti, ako by sa mohla pobytu za mrežami vyhnúť?!

Strauszovci už majú na krku obvinenie.„Za predpokladu, že trestný čin bol spáchaný v Bratislave a okolí, kde sa cena za 1 gram pohybuje od 50 do 60 €, tak možno uviesť, že nájdené množstvo by bolo možné predať na čiernom trhu za sumu 450 000 - 540 000 €,“ vysvetlil advokát Róbert Bános s tým, že trest môže byť vysoký. „Odňatím slobody na 20 rokov až 25 rokov alebo doživotím sa páchateľ potrestá, ak spácha čin vo veľkom rozsahu.“

Plačková by si však mohla „polepšiť“, ak by s políciou spolupracovala. Už pri príchode na výsluch v Trenčíne vo svojom odkaze ľuďom tvrdila, že si majú dávať pozor na to, s kým sa stretávajú, lebo môžu byť zatiahnutí do niečoho, o čom ani nevedia. Či je však do toho Zuzana zatiahnutá nevinne, nevedno.

„Za predpokladu, že by sa obvinená k spáchaniu skutku priznala, tento oľutovala a zároveň by napomáhala OČTK, uvedené by jej mohlo byť priznané ako 2 poľahčujúce okolnosti, čím by sa mohla znížiť horná hranica stanovenej trestnej sadzby až o 1/3,“ hovorí Bános a dodáva:

„Ak ide o tzv. spolupracujúceho obvineného, možno znížiť trest aj pod dolnú hranicu trestnej sadzby. V špeciálnych prípadoch môže byť zo strany prokurátora podmienečne zastavené trestné stíhanie obvineného, ktorý sa významnou mierou podieľal na objasnení zločinu. Uvedené však neplatí pre stíhanie voči organizátorovi, návodcovi alebo objednávateľovi trestného činu, na ktorého objasnení sa podieľal. V týchto prípadoch sa obvinenému určí skúšobná doba na 2 až 10 rokov. To znamená, že spolupracujúci obvinený by napokon mohol obísť aj úplne bez trestu a na súde s ostatnými páchateľmi by vystupoval iba ako svedok."

Vyseká ju Kočnerov advokát?

Advokátom, ktorý bude za Zuzanu Plačkovú bojovať bude Martin Pohovej, ktorý sa „preslávil“ najmä ako obhajca Mariana Kočnera. Obhajoval ho okrem iného v kauze sfalšovaných zmeniek televízie Markíza, kde bola dôkazná situácia nakoniec silnejšia ako postupy Kočnerových obhajcov.

Kočner, rovnako ako bývalý šéf Markízy Pavol Rusko, vyfasovali trest 19 rokov odňatia slobody v zariadení s maximálnym stupňom stráženia. Ďalšou kauzou, z ktorej sa Pohovej snaží Kočnera vysekať, je aj prípad takzvaných motákov. Pohovej sa zviditeľnil aj v decembri 2019, keď sám stál pred súdom nie ako advokát, ale ako obvinený. Prokuratúra ho vtedy vinila z prečinu nadržovania. Okresný súd v Trnave ho však napokon oslobodil.