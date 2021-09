Historická budova SND je od mája zatvorená pre havarijný stav: Kedy sa dočkáme rekonštrukcie?

Ľudia sa do historickej budovy Slovenského národného divadla (SND) tak skoro nedostanú! Obľúbené kultúrne centrum prejde komplexnou rekonštrukciou, ktorá podľa generálneho riaditeľa Mateja Drličku potrvá minimálne do roku 2028!

Dovtedy budú musieť milovníci divadelných inscenácií navštevovať novú budovu SND či iné bratislavské divadlá. Budova je v takom zlom stave, že revíziou v nej musia prejsť takmer všetky objekty a miestnosti.

Z dôvodu havarijného technického stavu budovy, ktorý znemožňuje bezpečnú divadelnú prevádzku, ju uzavreli ešte v máji tohto roka. Napriek tomu, že stav budovy sa prudko zhoršoval už dlhší čas, ministerstvo kultúry nebolo schopné získať peniaze na renováciu. Vláda síce ešte v roku 2017 vyčlenila takmer milión eur na rekonštrukciu SND, väčšina peňazí bola napokon použitá na obnovu riadiaceho systému javiskových zariadení v novej budove Slovenského národného divadla na Pribinovej ulici.

„Súčasný stav je hlavne vizitkou politických elít a toho, ako ku kultúre pristupujú. Ukazuje sa, kde v prioritách vlády je Národné divadlo, ktoré je, mimochodom, na polovici pohľadníc Bratislavy,“ rozhorčuje sa generálny riaditeľ Drlička. Ten nastúpil do funkcie v januári tohto roka a do dvoch mesiacov dal divadlo zavrieť. „Bolo v úplne nevyhovujúcom stave. Keby sme okamžite nezačali s rekonštrukciou a nechali divadlo napríklad rok zatvorené, dôsledky by boli nepredstaviteľné,“ vysvetľuje.

Keďže je SND národnou kultúrnou pamiatkou, musel zámer rekonštrukcie prejsť aj cez Pamiatkový úrad, ktorý ho vo štvrtok schválil. „To nám umožňuje prejsť do ďalšej fázy, ktorou je súťaž na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti. Tá bude podkladom pre ďalšie procesy verejného obstarávania na obnovu divadla a divadelných technológií,“ priblížil Drlička ďalší postup. Generálny riaditeľ upozorňuje, že rekonštrukcia bude vzhľadom na status národnej kultúrnej pamiatky dlhým procesom.

„Myslím si, že rok 2028 je ešte veľmi pozitívny odhad,“ hovorí Drlička. „Havarijný stav kultúrnej infraštruktúry je výsledkom dlhodobej nízkej alokácie finančných prostriedkov na jej údržbu. Ministerstvo kultúry v spolupráci s MF SR pristúpilo k tvorbe prvého dlhodobého investičného plánu v kultúre, do ktorého zaradilo aj historickú budovu SND,“ informovalo Ministerstvo kultúry SR.

Problémová je prístavba

Podľa šéfa technicko-prevádzkového úseku SND Róberta Polca bude rekonštrukcia zahŕňať takmer všetky vnútorné priestory divadla od sochárskej výzdoby, kúrenia, elektriky až po divadelné technológie. „Máme na mysli nákladné výťahy, scénické zariadenia, ťahy, točňu, orchestrisko, scénické osvetlenie či elektroakustiku,“ povedal. V interiéri okrem správkyne a pracovníka bezpečnostnej služby nie je nik.

„Je zvláštne, že sme tu sami. Pracujem tu 33 rokov, a takto to nikdy nebolo,“ povedala pani Mária, ktorá je správkyňou. Prezradila nám, že v najhoršom stave sú nákladné výťahy, šatne, javisko a časť suterénu, kde pri silnejšom daždi zateká. Budova je rozdelená na pôvodnú časť a prístavbu, pričom v horšom stave je prístavba.

Dúfam, že sa kvalitnej obnovy dožijeme

Katarína Nádaská, etnologička

- Stará budova Slovenského národného divadla je kultúrnou pamiatkou s bohatou históriou. O to väčšia škoda je, v akom stave sa nachádza. Keby sa rekonštrukcia spravila napríklad pred 10 rokmi, bola by určite kratšia a lacnejšia. Realita môže byť nakoniec taká, že to bude trvať ešte dlhšie ako do roku 2028, ak sa jej vôbec dožijeme. Väčšinu kultúrnych pamiatok začneme rekonštruovať až vtedy, keď sa doslova rozpadajú pod rukami.

Historická budova SND

Postavená bola v roku 1886 podľa architektov Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera

od roku 1920 je sídlom Slovenského národného divadla

v roku 1934 sa vybudovalo nové technické zariadenie javiska, v roku 1949 boli opravené základy poškodené bombardovaním cez 2. svetovú vojnu

posledná zásadná rekonštrukcia sa uskutočnila v rokoch 1968 až 1972

Technológie

kúrenie

voda

elektrické rozvody

plyn

vzduchotechnika

osobné výťahy



Divadelné prvky

nákladné výťahy

scénické zariadenia

točňa, orchestrisko

scénické osvetlenie, elektroakustika, priemyselná televízia, inšpicientske a dorozumievacie zariadenia



Výzdoba