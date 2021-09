Naj kombi pre mladých: Tieto autá stoja za pozornosť!

Sú výkonné, dobre vyzerajú a majú dostatok priestoru v kufri.

Napriek tomu v posledných rokoch dopyt po kombíkoch nedosahuje také rozmery, ako kedysi. V kategórii priestranných áut ich totiž s prehľadom valcujú SUV. Na trhu však existuje veľa zaujímavých kúskov, ktoré zaujmú mladých, aktívnych ľudí s vyhliadkou založenia rodiny. Ktoré stoja za pozornosť?

Hviezda z druhej ruky oslní aj veľmi náročných vodičov

Opel Insignia GSi ST

Opel Insignia GSi ST s dvojlitrovým dieslovým motorom CDTi BiTurbo zaujme hneď niekoľkými vecami. Výkonný motor, skvelý dizajn a interiér, a najmä veľký objem kufra. Decentné bublanie vychádzajúce spod kapoty a zvuk výfukového systému je natoľko podmanivý, že dokonca ochotne obetujete pár sekúnd a prehrabnete plyn, keď máte studený motor.

Auto sa vyznačuje enormnou ochotou zatáčať, čo sa len tak nevidí. Insignia má pohon oboch náprav označený ako Twinster. Použili kratšie pružiny, čím znížili svetlú výšku o 10 mm a adaptívnymi tlmičmi FlexRide zasa zmenšili náklony v zákrutách. Oceníte to najmä na kruhových objazdoch a v ostrých tiahlych esíčkach, kde drží stopu ako prikované aj za mokra. A aké sú dve najdôležitejšie čísla? Má 210 koní a objem batožinového priestoru predstavuje 560 litrov.

Plusy:

pekné tvary

prémiový interiér

Mínusy

dostupné v bazároch

pomalé zatváranie kufra

Driftujúca beštia vás pohodlne odvezie na dovolenku

BMW 330d

Naftový šesťvalec s objemom 3 litre, ktorý má výkon 258 koní a 560 Nm, vystrelí BMW 330d xDrive Touring s M packetom ako z praku, no posádku si zároveň rozmaznáva kultivovaným prejavom. V režime Sport+ vydávajú motor a výfukové potrubie uchu lahodiace zvuky - auto strieľa od výfukov, duní a turbo syčí, no v úspornom režime trochu stíchne, čo oceníte pri diaľničných presunoch.

BMW je prvotriednym šoférskym autom, s ktorým sa poľahky otočíte driftom o 360°, no zároveň si v tomto kombi užijete akékoľvek dlhšie výlety. Do kufra totiž naložíte až 500 litrov batožiny, a tak predĺžený víkend zvládnete so všetkým, čo potrebujete.

Plus

výkonný motor

ostré riadenie

Mínus

cena

hĺbka priehradok vpredu

Zaujme obrovským kufrom a dobrou výbavou

Hyundai i30 kombi

Modelom z dielne juhokórejskej automobilky na Slovensku jazdia tisíce prívržencov, a niet divu. Rodinné auto má lákavý dizajn, dobré jazdné vlastnosti a množstvo funkčných a praktických doplnkov. Ak si vyberiete ostrejšie ladenú výbavu N Line, nedostanete iba aerodynamických set detailov. Hyundai i30 kombi 1,6 CRDi N Line + má 136 koní a maximálny krútiaci moment 225 Nm.

Poháňaná je predná náprava a nad ňou sa nachádza motor, no vyššia hmotnosť sa neprejavuje nedotáčavosťou. Auto reže zákruty a keď preklápate auto sprava doľava a pritom tvrdo zabrzdíte, i30 to nerozhodí. Oceníte to na mokrej vozovke alebo na snehu. Vzadu je priestor s veľkosťou 602 litrov, čím jednoznačne dominuje v tomto výbere.

Plusy:

solídne spracovanie

originálne prvky

Mínusy