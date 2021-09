Dojatý moderátor Vlado Voštinár vydal dcéru Andreu: Pred obradom musel urobiť zásadnú vec!

Krásny deň plný radosti. Pre jojkárskeho moderátora Vladimíra Voštinára (57), ktorý je dlhoročnou tvárou Inkognita, bol uplnynulý víkend naozaj špeciálny.

Doviedol totižto pred oltár svoju drahú dcéru Andreu, ktorú má s manželkou Klaudiou. Nevesta bola nádherná, žiarila šťastím a svoj deň si poriadne užila. Obrad bol v rozprávkovom kostolíku a celá oslava prebehla vo Voštinárovom areáli, kde prevádzkuje detské tábory. Moderátor Novému Času prezradil svoje prvotné pocity.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Vladimír Voštinár je len pár dní aktívny na svojom novom profile na sociálnej sieti a už sa pochválil fotkou z veľkého dňa svojej dcéry. Andrea si povedala áno so svojím už osudovým manželom Martinom. „Mali sme to u nás, na Oliwe, v našom areáli, lebo tam dokážeme takéto veci robiť naozaj veľmi pekne. Mali to v kostole na Skalke, čo je také pútnické miesto. Bolo to veľmi rozprávkové a krásne. Veľmi sme si to užili, veľmi im želáme, aby im to vydržalo dlho. Keďže to bolo u nás, tak to bola taká trojdňovka, nikam sme sa neponáhľali,“ prezradil Novému Času šťastný moderátor, ktorý doplnil aj ďalšie detaily.