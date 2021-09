Sú odhodlané! Študentky dizajnu chcú poraziť aj profi bežcov

Maratón si prídu zabehnúť aj dizajnérky! Študentky Tamara (17) a Paulína (17) z košickej strednej Školy umeleckého priemyslu sa pripravujú na štafetový beh na 98. ročníku Medzinárodného maratónu mieru (MMM).

Spolu s nimi sa na podujatie svetového významu pripravujú aj ich dvaja učitelia. Bežecký tím vyskladala členka štafety, telocvikárka Miroslava (34). Spolu so štvrtým členom štafety, učiteľom videotvorby Juliánom (38), po vyučovaní trávia čas na spoločných tréningoch, keďže to pre väčšinu z nich bude premiérový maratón.

O kondičku sa nebojím

Tamara Kožuchová (17), propagačná grafika

- Keď som bola mladšia, venovala som sa športu aktívne. Hrávala som volejbal, basketbal a v atletike som aj súťažila. Do štafety ma zavolali preto, lebo o mne vedeli, že som športovkyňa. Bežeckú prípravu na maratón som však začala len v septembri, trénujem 2-krát do týždňa.

Určite to však odbehnem, o kondičku sa nebojím, behávala som aj na iných podujatiach. Nikdy som na MMM nebola, teraz ho konečne uvidím, a rovno z bežeckej trate. Teším sa na atmosféru, ktorá tam bude.

Bude to moja premiéra

Miroslava Perunová (34), učiteľka telesnej a športovej výchovy

- Zo strany Košického samosprávneho kraja nám prišla ponuka, či by sme sa ako škola nezapojili do štafety na MMM. Viem, že máme nádejných bežcov, ktorí sa behu venujú ako koníčku, tak som sa rozhodla ísť do toho a vyskladať štafetu.

Osobne športujem celý rok, pravidelne aj behávam. Som rada, že žiačky aj kolega na sebe začali viac pracovať a vlastne majú aj kondičnú a silovú prípravu. Pre mňa to bude premiéra.

Zlepšujem si techniku aj časy

Paulína Tomková (17), študentka propagačného výtvarníctva

- Nemuseli ma dlho prehovárať. Behanie je mojím koníčkom. Bola som rada, že môžem pomôcť škole zostaviť štafetu a že sa môžem zúčastniť.

Pravidelne som behávala aj predtým, teraz sa intenzívnejšie pripravujem od leta, dávam si pozor na techniku aj svoje časy, aby som bežala rýchlejšie. Trénujem 3- až 4-krát do týždňa. Tento šport mám veľmi rada, počas školy v dielni toho veľa nenabehám, akurát tak myškou po počítači. Behom si idem oddýchnuť.



Prehovárali ma, no trénujem „obdeň“

Julián Bosák (38), učiteľ videotvorby

- Do štafety ma oslovila kolegyňa, učiteľka telesnej výchovy, musela ma však trochu prehovárať. V minulosti som často behával, v roku 2008 som odbehol na MMM polmaratón, ale to už bolo dávno, teraz musím oprášiť tenisky. Trénujem každý druhý deň, trasy aspoň 11 alebo 5 kilometrov.

Pri behu je zrazu človek sám so sebou, testuje svoje možnosti a posúva ich. Snáď zdoláme nejakého profíka. Som vďačný, že ma na to nahovorili.