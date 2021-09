Prešovská nemocnica dostala pokutu takmer 90 000 eur: Toto je dôvod!

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) uložil Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove pokutu takmer 90 000 eur.

Dôvodom je, že nemocnica nesúťažila upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby a konala tak v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková. "Úrad začal s kontrolou postupu danej nemocnice na základe podnetu, ako aj medializovaných informácií. Po preskúmaní 316 faktúr vystavených za poskytovanie služieb v období od 2. januára 2019 do 1. apríla 2021 preukázal, že nemocnica porušila zákon o verejnom obstarávaní, keď nepostupovala podľa tohto zákona. Zákazky na poskytnutie služby zadala spoločnostiam, ktoré sú uvedené v rozhodnutí úradu, bez použitia postupov, ktoré stanovuje zákon. To malo vplyv na výsledok verejného obstarávania," uviedol predseda úradu Miroslav Hlivák.

Úrad za preukázané porušenie zákona vyrubil nemocnici pokutu. "Keďže nemocnica súhlasila so zisteniami úradu, úrad mohol pokutu v zmysle zákona znížiť o polovicu. Nemocnica tak musí zaplatiť pokutu vo výške 89 079,94 eura," doplnil Hlivák. Pripomenul, že dodržiavaním zákona sa má zaistiť čestná súťaž, na základe ktorej sú verejné peniaze míňané hospodárne a sú chránené aj práva hospodárskych subjektov.