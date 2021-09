Bizarná havária v Lučenci: Auto viedol iba 15-ročný chlapec, po nehode nafúkal

Dopravnú nehodu iba 15-ročného chlapca riešili policajti počas uplynulého víkendu v okrese Lučenec. Okrem toho, že mladík spôsobil nehodu, pri dychovej skúške na alkohol nafúkal 2,33 promile.

"Vodič bez vodičského oprávnenia, a teda bez akejkoľvek vodičskej praxe, pravdepodobne v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy prešiel autom do protismeru, kde narazil do betónového múrika, odkiaľ auto odhodilo do oplotenia rodinného domu," priblížila polícia nehodu na sociálnej sieti.

Chlapec bol po nehode so zraneniami prevezený do nemocnice.