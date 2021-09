Vodiči, buďte opatrní! Na D2 z Bratislavy do Maďarska je nehoda, kolóny sú na viacerých miestach

Na diaľnici D2 za Bratislavou smerom do Maďarska sa v ľavom jazdnom pruhu zrazila dodávka s osobným autom, odstavný pruh navyše blokuje prívesný vozík, blokované sú dva pruhy a úsek je ťažko prejazdný.

Informujú o tom Zelená vlna RTVS a Stellacentrum. Upozorňujú tiež na zdržanie v kolónach. Pri vstupe do Bratislavy sa pohybuje od desiatich do 30 minút, na trase Svrčinovec - Čadca - Kysucké Nové Mesto je zdržanie do 35 minút, s 15-minútovým spomalením v kolónach je potrebné rátať v Košiciach na Hlinkovej v smere do centra. Z úsekov Veľký Šariš - Prešov a Lipníky - Kapušany - Prešov oznamujú približne 25-minútové zdržanie.