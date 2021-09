Technické problémy ušetrili peňaženky v Bratislave: Spustenie jednotného parkovania krachlo

Jednotná parkovacia politika v Bratislave v plánovanom termíne nebude! Jej skromný začiatok v troch mestských častiach musí na svoje spustenie počkať dva mesiace. Dôvod?

Problémy dodávateľa systému. A tak si občania v Rači, Petržalke a v Novom Meste na zvýhodnené parkovanie počkajú. V nedeľu sa však podarilo otvoriť ďalšiu časť obchvatu.

Nové pravidlá parkovania mali začať platiť od 1. októbra tohto roka v prvých troch zónach v Rači, Petržalke a v Novom Meste. Konkrétne lokality Tehelné pole - od Bajkalskej až po Legionársku ulicu, Krasňany a Dvory 4. Vedenie mesta však oznámilo, že termín neplatí. „Funkcionalita prihlasovacieho systému parkovania je jedným z úskalí, na ktoré sme narazili,“ vysvetľuje magistrát.

Termín spustenia v týchto častiach teda plánuje na 1. december 2021 a samotnú reguláciu a kontrolu parkovania na január 2022. Odvtedy sa spustia aj kontroly. Jednotný parkovací systém sa bude postupne rozširovať do ďalších častí mesta. „Začiatkom budúceho roka by sa mali pridať západné mestské časti: Karlova Ves s lokalitou Dlhé diely, Devínska Nová Ves, Lamač a Dúbravka. Do jari sa má pridať aj Ružinov a v tesnom závese za ním chce ísť aj Vrakuňa,“ povedal primátor Matúš Vallo.

Otvorili časť obchvatu

V nedeľu sa otvoril 4,3 kilometra dlhý úsek diaľnice D4 medzi križovatkami Bratislava-Petržalka a Bratislava-Juh, ktorý zahŕňa Lužný most. „Pokračujeme viacerými ďalšími úkonmi, ktoré povedú k otvoreniu zostávajúcej časti rýchlostnej cesty R7 medzi križovatkami Bratislava-Nivy a Bratislava-Juh a úseku D4 Bratislava-Jarovce a Bratislava-Petržalka pred záverom prvého októbrového týždňa,“ uviedla spoločnosť D4R7 Construction.



Dočasné riešenie parkovania