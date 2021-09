Posledný zelený okres na Slovensku: V Dunajskej Strede to žije! Ľudia tam chodia z iných okresov aj z Česka

Posledný zelený okres! Od tohto týždňa ostáva na mape Slovenska zaradená v COVID automate do zelenej farby už len Dunajská Streda.

Aj v predchádzajúcom týždni boli zelené už len tri ďalšie na celom Slovensku. Všetky okresy okolo Dunajskej Stredy boli oranžové. Preto sme v tomto meste na juhu Slovenska našli viacero ľudí, ktorí si tam prišli vychutnať menej prísne pravidlá, kým sa ešte dá.

Usmiate tváre, trochu optimizmu v týchto časoch, ale i príjemné posedenia či nákupy. Presne tak to vyzerá momentálne v poslednom zelenom okrese - Dunajskej Strede. Kým inde sa pandemické pravidlá rapídne sprísňujú, tam si ľudia môžu vydýchnuť minimálne ešte týždeň. Ako to tam vyzerá a z čoho sa ľudia tešia a majú, naopak, obavy? Nový Čas sa bol na to pozrieť a vyspovedal domácich i návštevníkov.

Z okresu do okresu

Víkend sa rozhodla stráviť v susednom okrese učiteľka Zuzana (45) z Komárna, ktoré je v oranžovej farbe. „Pôvodne som sa vybrala na nákupy, ale už keď som tu, tak som sa rozhodla, že to využijem a urobím si taký pekný víkend. Obmedzenia nie sú také prísne a treba to ešte využiť, kým je to tak,“ prezrádza s úsmevom na tvári.

Vychutnala si aj pekné počasie. Teplomer v týchto končinách ukazoval 25 stupňov. „Po nákupoch priamo v Dunajskej Strede som si to namierila do Veľkého Medera, ktorý mám po ceste. Tam som si dopriala vynikajúci obed, pochutila som si na držkovom perkelte. Bol to príjemne strávený deň,“ prezradila šarmantná Zuzana s tým, že ona je už, samozrejme, zaočkovaná. Nákupy i kávička

Podobne boli na tom aj ostatní ľudia, či už išlo o návštevníkov alebo domácich. „My sme prišli za nákupmi a ani sme si neuvedomili, že je to zelený okres. Všimli sme si to až tu v kaviarni,“ s dobrou náladou prezradí hlava rodiny Machovcov z Bratislavy. „Vychutnali sme si dobrú kávičku i dezert a pokračujeme v menších nákupoch. Je super, že je to tu uvoľnenejšie, aj keď sa to určite zmení, ale s tým nič neurobíme,“ dodáva nežnejšia polovička. Dobrá nálada ich však neopúšťa a užívajú si spoločne „slobodnejší“ víkend.