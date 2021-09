Hrôza v Krásnohorskom Podhradí: Kiki († 4) prišiel o život v šachte s vodou, srdcervúca spoveď užialeného otca!

Obrovské nešťastie. V Krásnohorskom Podhradí (okr. Rožňava) prišiel v sobotu popoludní o život maličký Jožko († 4), ktorého nikto nenazval inak ako Kiki. Chlapček sa utopil v šachte, ktorá slúži ako nádrž pre hasičov. Je umiestnená v ohradenom zbernom dvore za obcou.

Kikiho otec Milan (40) osadzoval plastové okná, aby zveľadil bývanie rodiny, ktorá mala do soboty ešte osem členov. Ani len netušil, čo bude nasledovať. ,,Oznámili nám to pracovníci zberného dvora. Hneď som utekal na miesto, ale zachrániť sa ho už nepodarilo. Nášho Kikiho vytiahli až privolaní hasiči, ktorí najskôr museli vyčerpať vodu. Celá rodina je z toho zdrvená,” smúti nešťastný rodič.

Zberný dvor leží neďaleko domu, kde Kiki býval. Podľa otca išiel do jeho areálu chlapček so zhruba štrnásťročnou kamarátkou, detaily však nevie. Telo chlapčeka sa má podrobiť pitve, Milan s tým však nechce súhlasiť. ,,Len ho zohavia. Život to už nášmu Kikimu nevráti.“