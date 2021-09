Náš najstarší turista má 101 rokov: Ján má lepšiu kondíciu ako oveľa mladší muži

Toto si zaslúži obdiv. Turista Ján Slávik sa nielen dožil 101 rokov, ale stále žije aktívne a nejeden oveľa mladší muž mu môže závidieť jeho vitalitu.

Do prírody sa však nechodí len prechádzať. Prešovčan sa stará aj o historické pamiatky a naposledy si vzal s kamarátmi do parády miesto posledného streleckého súboja v Zabíjanej (okr. Prešov), pri ktorom v roku 1881 zahynul barón Luzsenszký.

Prešovčan vďačí superkondícii aj vo vysokom veku práve tomu, že vždy sa snažil športovať. Aj preto si dnes môže dovoliť vychádzky do okolia mesta, kde býva. Spolu s kamarátom Pavlom Prokopovičom (82) v poslednom čase chodievali najmä na miesto, kde sa odohral posledný nelegálny strelecký súboj v regióne. Duel na 25 krokov sa uskutočnil 8. januára 1881, hoci v tom čase boli už strelecké súboje zakázané. Osudným sa stal barónovi Luzsenszkému. Kto ho zastrelil, nie je známe. Lokalita sa volá odvtedy Zabíjaná.

„Je to naše obľúbené miesto. Trápilo nás, že pamätný kameň aj jeho okolie sú zanedbané. Povedali sme si, že sa mu pokúsime navrátiť predchádzajúcu dôstojnosť. Bolo nám ľúto, ako vyzerá,” vysvetlil Janko (101), ktorý je s Pavlom členom neoficiálneho turistického spolku Bagandža.

„Paľo, my dvaja to musíme dať do poriadku, povedal dávnejšie. Tak sme tam z jeho iniciatívy začali chodiť, čistiť pamätník i okolie,“ prezradil Pavol s tým, že na mieste ich čakal kameň ,stratený‘ v tráve, ktorý dnes žiari dobiela a hneď si ho každý všimne.

Pavol aj Ján sú na výsledok svojej práce náležite hrdí. A čomu okrem pohybu vďačí Ján za svoju dlhovekosť? „Určite životospráve. Nefajčím, takmer nepijem alkohol. Vyhýbam sa mastným jedlám. Za celý život som nezjedol možno ani kilo slaniny,” uzavrel muž, ktorý pracoval ako učiteľ ruštiny.



Miesto streleckých súbojov zbíjania

Vtedajšie mladé panstvo riešilo vzájomné spory streľbou z pištole na 25 krokov. Známe boli duely grófa Szirmayho, Gundelfingera a najmä baróna Luzsenszkého. Pamiatkou na tieto udalosti zostalo pomenovanie priľahlého lesa Zabíjana a na mieste posledných súbojov je osadený kamenný pamätník, azda ako celoslovenská rarita.