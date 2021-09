Krajniak sa pochválil prácou pre ľudí: Blanár si neodpustil uštipačnú poznámku

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) povedal, že hnutie Sme rodina sa v rámci súčasnej koalície vždy "sporí" o veci, ktoré majú pomôcť ľuďom, a nikdy nie o "fleky". Preto sú pre hnutie napríklad aj štátom podporované nájomné byty rovnako dôležité ako boj proti korupcii. Do finále už podľa jeho slov ide aj dôchodková reforma.

Podpredseda parlamentu Juraj Blanár (Smer-SD) však hovorí o pretvárke, podľa neho sa Sme rodina snaží len zahltiť priestor, aby to vyzeralo tak, že za niečo bojuje. Názory si vymenili v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike.

Podľa Blanára sa hnutiu Sme rodina nedá veriť, pretože hovoria vždy účelovo. "Zrazu sa dokonca dozvedáme, že vy ste najväčší bojovníci proti zvyšovaniu cien energií a potravín," povedal Blanár s tým, že keby Smer-SD nezvolal mimoriadnu schôdzu na túto tému a neupozornil by na tento problém, tak si na to Sme rodina ani nespomenie. Krajniak sa ohradil a poukázal na to, že tento rok v porovnaní s vlaňajškom došlo k zlacneniu cien plynu a elektrickej energie. Podľa Blanára sú však problémom budúcoročné ceny.

Krajniak upozornil, že vyriešenie situácie s bývaním je pre Sme rodina rovnako dôležité ako boj proti korupcii. "Pokiaľ je to tak, že tu máme rastúcu skupinu ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť ani hypotéku, ale keďže pracujú, nemajú nárok ani na sociálne byty, tak my musíme stavať nájomné byty," vysvetlil minister. Zdôraznil, že hnutie Sme rodina nemá patent na rozum, preto ak niekto príde s lepším návrhom, sú ochotní legislatívu vylepšiť.

Minister tiež povedal, že rokovania o dôchodkovej reforme sú vo finále a ministerstvo robí posledné prepočty. V rámci nej vyzdvihol dôležitosť individuálneho dôchodkového stropu po odpracovaní 40 rokov a rodičovský dôchodok. Myšlienku vyplácania dôchodku závisiaceho od detí dôchodcov už dokonca podľa Krajniakových slov neodmieta ani šéf liberálov a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Blanár tvrdí, že opozícii sa ťažko vyjadruje k niečomu, čo nie je ani na stole (dôchodková reforma). "Toto je výsledok tejto vlády," povedal a pripomenul pri tom aj predstavovanie daňovo-odvodovej reformy ešte spred leta ministrom financií Igorom Matovičom (OĽANO), ktorá však dodnes neexistuje.

Ako však uzavrel Krajniak, k rokovaniam o dôchodkovej reforme bol prizvaný dokonca aj exminister práce Ján Richter (Smer-SD), takže "na stole" je už od februára tohto roka.