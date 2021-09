Martinovi vybrali po autohavárii z mozgu 30 kúskov lebky: Futbalista prežil hrozivú nehodu, teraz hrá vo filme!

Profesionál z každého uhla! Jeden z najväčších slovenských futbalových talentov Martin Murcko (21) bol pred štyrmi rokmi účastníkom vážnej dopravnej nehody ako spolujazdec. Pri svojej rodnej obci Kurima (okr. Bardejov) mu išlo o život.

Auto, v ktorom sa viezol, sa zrazilo s vozidlom vychádzajúcim z vedľajšej cesty. Mladý futbalista svoj najťažší zápas našťastie zvládol a vrátil sa späť na trávniky. Navyše, stal sa ústrednou postavou filmu cieleného na mladých ľudí.

Martin bol pri autohavárii, ktorá sa stala 26. decembra 2017, neďaleko dediny, kde býval. Keď sa s kamarátmi vracal z koncertu rapera Kaliho, sedel na zadnom sedadle. Z vedľajšej cesty však vybehlo auto, ktoré narazilo do vozidla s futbalistom. Následky boli hrozivé. Najťažšie zranenia utrpel vtedy 17-ročný Martin, ktorému museli operovať hlavu a z mozgu mu vybrali 30 úlomkov lebky a na 5 dní skončil v umelom spánku. Takúto náročnú operáciu by nezvládol hocikto. Mladý futbalista však zabojoval a postupne sa znova postavil na vlastné nohy. ,,Tú chvíľu, keď do nás narazilo auto, si vôbec nepamätám. Nepamätám si nič z toho,“ povedal nádejný futbalista, ktorý reprezentoval Slovensko v mládežníckych kategó-riách. Vyhliadli si ho slávne anglické a nemecké kluby a zrejme ho čakala úspešná futbalová kariéra. V sekunde sa však rozplynula. ,,Práve preto som pristúpil na účinkovanie vo filme. Chcem upozorniť mladých ľudí, aby neboli ľahkovážni. V jednu chvíľu sa im totiž môže zdať, že svet je gombička, no o pár chvíľ môže byť po všetkom. Hoci som nebol na vine ja, stať sa to môže každému,“ pripomenul Martin.