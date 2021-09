Milióny eur na doučovanie, Gröhling prezradil detaily: Chceme pomôcť rodičom aj deťom

Doučovanie sa týka všetkých detí – tých, ktoré sú zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale aj tých, ktoré sú intelektovo nadané, či si potrebujú utvrdiť jednotlivé vedomosti.

Ministerstvo školstva už na jar tohto roka finančne podporovalo doučovanie na všetkých 471 školách, ktoré o to požiadali, vo výške 1,5 milióna eur v predchádzajúcom projekte. Od októbra v ňom bude rezort pokračovať, pričom vďaka navýšenému rozpočtu na 3,75 milióna eur podporí až do 40-tisíc žiakov mesačne.

Po úspešnom projekte Spolu múdrejší 1 ministerstvo školstva pokračuje v podpore doučovania žiakov aj v tomto školskom roku. Kým v predchádzajúcom období sa do doučovania zapojilo 471 škôl, tento rok sa ich môže zapojiť až do 1 200.

„Chcel by som poprosiť rodičov, aby sa obrátili na svoju školu a doučovanie využili. Zároveň prosím všetky školy, aby svojich žiakov sledovali a identifikovali tých, ktorým by doučovanie pomohlo a aby určite tento projekt využili,“ vysvetľuje minister školstva Branislav Gröhling. Školy projekt poznajú už z minulého školského roka a do jeho pokračovania sa môžu zapojiť rovnakým spôsobom.

„Viem, že mnohí rodičia uvítajú poobedňajšie aktivity či doučovanie pre svoje deti, ale nie vždy si ich môžu dovoliť. Takto chceme pomôcť aj rodičom, aj žiakom. Chceme, aby žiaci mali doučovanie dostupné priamo na škole a s učiteľmi, ktorí ich poznajú a vedia, ako im najlepšie pomôcť,“ doplnil šéf rezortu školstva.

Existujú však aj školy, ktoré majú nedostatok personálnych kapacít na zabezpečenie doučovania. Rezort školstva preto vyhlásil výzvu neštátnym sektorom. Ich úlohou bude nábor a príprava doučujúcich s nepedagogickým vzdelaním alebo neúplným pedagogickým vzdelaním, ako aj priebežná metodická podpora.

„Ak základná škola, alebo stredná škola nebude mať personál na doučovanie, môže im ho poskytnúť mimovládna organizácia, ktorá bude školiť, metodicky podporovať doučujúcich, a tí pôjdu do škôl doučovať,“ uvádza minister. Prvý školský polrok bude prebiehať príprava budúcich doučujúcich, počas druhého školského polroka vyškolení ľudia pôdu do škôl doučovať. Počas doučovania, nezisková organizácia bude komunikovať so školami, a taktiež s rezortom školstva.

„Podobný systém fungoval minulý školský rok v Českej republike, kde neziskový sektor školil doučujúcich a neboli to ľudia, ktorí mali pedagogické vzdelanie. Máme školy, kde môžu doučovať pedagógovia, dôchodcovia, asistenti pedagógov, alebo odborní zamestnanci. Potom máme školy, kde personálne kapacity nie sú,“ dopĺňa štátna tajomníčka Svetlana Síthová.

Ministerstvo školstva sa dlhodobo snaží vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov, ktoré vznikli, alebo sa prehĺbili v dôsledku pandémie. Už druhý rok bol spustený projekt Letné školy počas letných prázdnin. Ďalším doučovacím projektom je Spolu múdrejší, ktorého cieľom je rozšíriť celkový počet žiakov v systéme doučovania a poskytnutie podpory čo najviac žiakom ohrozených školským neúspechom. Rezort školstva taktiež pripravil manuál na podporu žiakov a žiačok v povinnej školskej dochádzke s cieľom predchádzania opakovania ročníka.