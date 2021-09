Riaditeľ SND Matej Drlička o žalostnej finančnej situácii: Opäť nemáme ani na ceruzky! Čo na to herci?

Scenár z minulosti sa znova opakuje. V Slovenskom národnom divadle je poriadne dusno a ich ďalšie fungovanie je momentálne v rukách ministerstva financií.

Ešte v máji prišiel generálny riaditeľ Matej Drlička (45) s informáciou, že nebudú mať v júni ani na mzdy takmer 900 zamestnancov. Vo veľkom sa skloňovalo slovo bankrot a situácia bola viac ako vážna. Ozdravný plán, ktorý bol prijatý, však akosi pokrivkáva a divadlo dokáže vyžiť s financiami tak maximálne do konca tohto októbra. Riaditeľ otvorene priznáva, že situácia je opäť veľmi vážna a budúcnosť tohto kultúrneho stánku visí na vlásku.

To, čo SND prežívalo pred pár mesiacmi, je tu opäť. Financie na bežné fungovanie boli nedostatočné až likvidačné. Ministerstvo kultúry síce schválilo ozdravný plán, ale peniaze stále nie sú v pokladnici divadla a, žiaľ, nevyhli sa ani prepúšťaniu. „Celkovo sa prepustilo cca 100 zamestnancov. 90 % boli technické a administratívne zložky a boli tam nejaké odchody do dôchodku, či takí, ktorí odišli na základe dohody,“ uviedol pre Nový Čas Drlička, ktorý verí v priaznivý výsledok.

„Ministerstvo kultúry pozná naše požiadavky. Divadlo a ministerstvo sú v zhode, čo sa týka výšky dofinancovania. Teraz to musí pani Milanová vybojovať na financiách. A ten hraničný termín je schvaľovanie štátneho rozpočtu. Ak nám však teraz povedia, že vydržte so 17 miliónmi a my vás niekedy dofinancujeme, tak pre nás to nie je prijateľný stav,“ doplnil riaditeľ.

Napriek tomu, že peniaze sa vo veľkom dávajú na očkovaciu lotériu, tak na kultúrny stánok sa nevedia nájsť už poriadne dlhý čas. „Intenzívne rokujeme s ministerstvom financií o spôsobe plného financovania SND, ale aj ostatných organizácií. Rokovanie ministerstiev o budúcoročnom rozpočte prebieha v týchto týždňoch. Po ukončení rokovaní a schválení rozpočtu budeme môcť povedať presnú sumu na ďalší rok pre SND,“ uviedla pre Nový Čas Zuzana Viciaňová, hovorkyňa Ministerstva kultúry SR.

Ekonomický riaditeľ SND Matej Bošňák informoval na štvrtkovej tlačovej besede, že pri nastavovaní rozpočtu vychádzajú pri rokoch 2022 a 2023 z výdavkov na úrovni približne 28 miliónov eur. „Veríme, že v týchto rokoch sa v rámci vlastných príjmov vrátime k dobrým rokom, keď boli tieto príjmy na úrovni približne päť miliónov eur,“ dodal Bošňák.